Une fête de Noël pour les enfants atteints d’autisme

Certains aspects visuels ou auditifs de Noël ne conviennent pas à tous. C'est pourquoi l’organisme Children’s Autism Services of Edmonton (CASE) a organisé, samedi, une fête de Noël un peu particulière. Son but? Aider les enfants atteints du spectre de l’autisme à profiter davantage de toutes les réjouissances qui peuvent être associées au temps des Fêtes.

Josten Steward a 5 ans et est un grand admirateur du père Noël. Pouvoir le rencontrer ne devrait pas être une source de stress pour lui ou ses amis.

Un environnement adapté

Les CASEChildren’s Autism Services of Edmonton ont donc mis en place un environnement plus confortable pour les enfants comme Josten et leurs familles pendant une activité gratuite. Chaque enfant atteint d’autisme est différent et ses besoins sensoriels sont eux aussi différents , explique la directrice de l’organisme, Terri Duncan. Pendant cette journée, des espaces bruyants, énergisants, amusants étaient à la disposition des participants, tout comme des endroits plus calmes et silencieux, ce qui offre une option parfois nécessaire aux familles.

C’est un moment où l’on peut vraiment se retrouver dans un environnement avec des gens qui comprennent notre réalité et qui ne nous jugent pas. Nicole Steward, mère de Josten Steward

Les enfants ont pu rencontrer le père Noël dans un endroit calme de l’immeuble où se trouvent les CASEChildren’s Autism Services of Edmonton , évitant ainsi les longues files d’attente que l’on peut trouver dans les centres commerciaux partout au pays. Les familles ont aussi pu faire de la décoration de biscuits, de la danse et participer à un atelier de fabrication artisanale tactile.

Cette fête a vu sa popularité grimper en flèche, puisque 175 familles y ont participé, contre 60, l’année dernière. Une réussite qui réjouit Terri Duncan. Pour les familles qui ont des enfants atteints d’autisme, être capable d’avoir des choses normales comme une photo avec le père Noël, c’est vraiment important , conclut-elle.

Avec les informations de CBC