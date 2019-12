Début de l’enquête publique sur le suicide : deux cas sous la loupe

De lundi à jeudi, la coroner Andrée Kronström tentera de faire la lumière sur la mort de Joceline Lamothe, de Mikhaël Ryan et de Marc Boudreau.

M. Boudreau se serait suicidé alors qu'il séjournait au centre de traitement des dépendances Le Rucher, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Mikhaël Ryan souffrait quant à lui de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. En mai 2017, il a quitté le centre de traitement des dépendances Le Rucher où il suivait une thérapie.

Le 10 mai en soirée, il s’est rendu chez sa mère, Joceline Lamothe, pour la tuer. Le lendemain, il a mis fin à ses jours.

Dans sa déclaration d’ouverture, la coroner Kronström a indiqué qu’elle souhaitait élargir son enquête à la problématique du suicide dans son ensemble.

La dernière fois que j’ai tenu des enquêtes publiques sur le suicide, c’était il y a 20 ans. Il est donc grand temps de faire le point pour avoir un portrait beaucoup plus actuel , a affirmé Andrée Kronstrom.

Libre de quitter

Étant donné que les deux cas de suicide étudiés à Québec concernent des personnes qui ont suivi des traitements au centre Le Rucher, la directrice générale de l'organisme a été invitée à clarifier le rôle du centre de désintoxication.

Nous sommes une ressource libre, donc les gens sont libres de venir chez-nous et ils sont aussi libres de quitter , a d’abord précisé Valérie Hourdeaux.

Questionnée à savoir si l’organisme peut retenir des résidents qui souhaitent abandonner leur traitement, la directrice a indiqué que l'annonce d'un départ est suivi d'une intervention poussée pour en connaître les motifs. Mais il se peut que des gens nous disent : "Moi je veux quitter, je ne veux pas parler à personne, donnez-moi mes bagages." Et ils quittent , admet la directrice.

Toutefois, les services d’urgence peuvent être contactés si des éléments laissent croire que la personne pourrait mettre fin à ses jours.

Valérie Hourdeaux ajoute que depuis la mort de Mikhaël Ryan, Le Rucher demande aux résidents s’ils souhaitent que des proches soient avisés s’ils quittent la maison de thérapie. C’est la personne qui a le dernier mot , rappelle Mme Hourdeaux.

Le centre de traitement des dépendances Le Rucher Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Premier témoin

L’enquêteur Guy Carrier, responsable de faire la lumière sur la mort de Mikhaël Ryan et sa mère, a été le premier témoin appelé à la barre. Il a notamment relaté que les policiers ont retrouvé un sac à dos contenant de nombreux objets dans la chambre d’hôtel de M. Ryan.

Le policier a lu un extrait d'une lettre retrouvée dans ses effets personnels. Toute ta vie on t'a rabaissé, ridiculisé humilié, intimidé et violenté , indiquait la missive.

L’enquête a également permis de mettre en lumière les nombreux démêlés de M. Ryan avec les services policiers. Entre 2002 et 2016, les policiers ont dû être contactés à une dizaine de reprises pour des problèmes liés au comportement de M. Ryan. Les policiers sont intervenus à la suite de fugues, de propos suicidaires et de tentatives de suicide.

Le père de Mikhaël Ryan, Jean-François Ryan, assiste à l'audience et a l'intention d'être présent tout au long du processus. Peu après la mort de son fils, il avait d'ailleurs demandé publiquement la tenue d'une telle enquête.

La coroner Kronström entendra également les témoignages de plusieurs groupes de prévention du suicide et des citoyens.

Pour un filet de sécurité

L’enquête publique vise ultimement à mettre sur pied une stratégie nationale de prévention du suicide.

Lynda Poirier, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec, croit que l’encadrement des personnes suicidaires devra en faire partie.

Elle assure qu’à Québec, un suivi avec un centre de prévention est offert systématiquement après chaque hospitalisation. C’est l'une des meilleures pratiques qui existe au monde, mais elle n’est pas offerte partout au Québec , soutient-elle.

Il faut mettre en valeur ce qu’on peut faire de plus en prévention du suicide. On peut faire plus. Il faut identifier les vides de services , tranche-t-elle.

Il faut s’assurer qu’il y ait un filet de sécurité. Lynda Poirier, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec

Estimation des risques et santé mentale

La directrice souhaite aussi une meilleure évaluation des risques de suicide. On doit poser les questions à la personne si elle a des idées suicidaires. Ça se fait, mais c’est inégal , avance-t-elle.

Selon elle, une formation en prévention du suicide doit être offerte à tous les travailleurs de la santé et aux intervenants de première ligne, comme les policiers.

Il ne faut pas attendre pour agir. Il faut faire la promotion de la santé mentale, psychologique, également . Elle croit toutefois que cette composante du suicide est importante, mais n’explique pas tout. C’est un ensemble de facteurs.

La coroner Kronström entendra lundi des policiers de la Ville de Québec, de même que plusieurs témoins entourant la mort de Mikhaël Ryan et sa mère, Joceline Lamothe.