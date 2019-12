Vols de colis dans la Péninsule acadienne

Des voleurs ont rôdé dans la Péninsule acadienne la semaine dernière. Dans la nuit du 11 au 12 décembre, un ou des individus ont ouvert des boîtes aux lettres et volé des colis.

Les événements se sont produits dans à Shippagan, Duguayville, Caraquet, Paquetville, Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Pointe-Canot.

Évidemment, c'est décevant à cette période de l'année que des gens commettent des vols, mais notre but est de travailler là-dessus, d'assurer la sécurité de notre communauté pour que tout le monde passe de bonnes vacances , indique l'agent Jesse Brideau, de la GRC Gendarmerie royale du Canada de Caraquet.

Il n'est pas possible à l'heure actuelle de déterminer quels outils ont été utilisés pour accéder aux boîtes aux lettres, selon l'agent Brideau, qui ne peut non plus fournir d'estimation du nombre de colis volés ou de leur valeur.

L'enquête se poursuit, indique-t-il. La police est en train d'examiner des vidéos de sécurité et d'interroger les résidents de la région.

De nos jours, les gens font souvent leurs achats en ligne et c'est probablement la raison pour laquelle les boîtes aux lettres sont plus ciblées , explique le policier.

Les représentants de Postes Canada ont décliné la demande d'entrevue de CBC lundi, mais ont envoyé une courte déclaration par courriel.

Nous prenons la sécurité du courrier très au sérieux et travaillons en étroite collaboration avec la police dans de tels cas.

Pendant l'enquête de la GRCGendarmerie royale du Canada , tout autre commentaire ou précision concernant ces incidents ne serait pas approprié , ajoutent-ils.

Entre-temps, Postes Canada rappelle aux clients certaines options qu'elle offre pour la livraison de colis, dont la possibilité de récupérer un colis en succursale et celle de s'inscrire pour recevoir des avis de livraison.