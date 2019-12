Manifestation des employés de Bell contre la sous-traitance

Les manifestants dénoncent notamment la sous-traitance, de plus en plus monnaie courante chez Bell, selon les syndiqués.

« Il y a une diminution de la quantité d’emplois dans chacun des départements chez Bell Canada, dans ses filiales, année après année », déplore Stéphane Brin, porte-parole des manifestants.

On demande que les emplois restent ici au Canada, des emplois syndiqués. Stéphane Brin, porte-parole des manifestants

Santé mentale

Les manifestants réclament également des actions de Bell en matière de santé mentale chez ses propres employés.

« Bell cause pour la cause, c'est une belle initiative de Bell qu'on supporte. Mais on demande d'avoir un petit plus de mesures innovantes sur la santé mentale [des employés] au cours de l'année de la part de cet employeur-là ».

La même mobilisation avait lieu simultanément à Gatineau.