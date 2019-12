Plus de 700 urnes funéraires non réclamées en Nouvelle-Écosse

Les cendres d’au moins 727 personnes non réclamées par leur famille reposent dans les salons funéraires de la Nouvelle-Écosse, certaines depuis des décennies.

Service Nouvelle-Écosse a envoyé une lettre aux propriétaires de salon funéraire et de crématorium et aux gestionnaires de cimetière, en octobre, pour connaitre l’étendue du problème.

En tout, 63 des 87 salons funéraires ont répondu au sondage. Selon les réponses obtenues, 31 salons n’ont aucune urne funéraire non réclamée, mais d’autres en comptent plusieurs, jusqu’à 124 dans un cas. La moyenne est de 11 par salon funéraire.

Service Nouvelle-Écosse a obtenu assez de renseignements pour appuyer son analyse de la situation et les conclusions feront partie de la prochaine révision de la législation en matière de services funéraires, explique la porte-parole Gary Andrea.

Aucune réglementation sur les cendres non réclamées en Atlantique

Les trois autres provinces de l’Atlantique n’ont pas de réglementation sur les cendres non réclamées, mais Terre-Neuve-et-Labrador compte se pencher sur le dossier, selon un porte-parole du gouvernement.

La Saskatchewan, par contre, a adopté une loi en la matière en 2001. Les salons funéraires dans cette province doivent faire un effort « raisonnable » pour contacter les familles. Les cendres toujours non réclamées un an après la crémation peuvent être placées dans un cimetière, dans un columbarium ou être dispersées.

Il arrive souvent que les salons funéraires achètent une place dans un cimetière pour y enterrer un certain nombre d’urnes funéraires dans un caveau en fibre de verre, explique le registraire du Conseil des services funéraires de la Saskatchewan, Sandy Mahon.

Si les familles souhaitent récupérer les cendres par la suite, elles sont responsables des coûts, précise-t-il. Cela pousse un bon nombre d’entre elles à réclamer les cendres avant leur inhumation, dit-il.

Aucune règle en Saskatchewan ne stipule à quels endroits les cendres peuvent être dispersées. Certains partisans des Roughriders ont fait disperser leurs cendres là où se dressait l’ancien stade de Taylor Field, indique M. Mahon.

En Ontario, les salons funéraires doivent aussi conserver les cendres non réclamées pendant un an avant de les enterrer dans un cimetière, dans une fosse communautaire ou de les déposer dans un columbarium.

Mais contrairement à la Saskatchewan, les propriétaires de salons funéraires en Ontario ne peuvent disperser des cendres.

Les clients des salons funéraires ontariens doivent payer un dépôt maximal de 350 $ qui leur est rendu lorsqu’ils réclament les cendres. Le but de cette mesure est d’encourager les familles à réclamer les cendres, explique le PDG et registraire de l’organisme Bereavement Authority of Ontario, Carey Smith.

Si les familles ne réclament pas les cendres, le dépôt sert à payer les frais d’inhumation.

Pourquoi des familles ne réclament pas les cendres?

Carey Smith ne sait pas pourquoi des familles ne réclament pas les cendres, mais il dit soupçonner que c’est parce qu’elles ne savent pas quoi en faire.

Le deuil est difficile pour bien des gens qui peuvent remettre leur décision à plus tard, ajoute le directeur général des Atlantic Funeral Homes, Mark Hooftman. Bien des familles demandent aux salons de conserver les cendres, mais ces derniers perdent contact avec elles à la longue, explique-t-il.

Il peut aussi être difficile pour des familles de décider ce qu’elles feront des cendres si elles ne connaissent pas les volontés à ce sujet de la personne décédée, selon M. Hooftman.

Il recommande aux gens d’en discuter avec leur famille et de rédiger sur papier leurs volontés en la matière.

Jusqu’à 70 % des résidents de la Nouvelle-Écosse choisissent la crémation, selon Mark Hooftman. Toute réglementation sur les cendres non réclamées sera bien accueillie par les salons funéraires, dit-il.

Aucune décision n’est encore prise jusqu’à présent quant à une possible réglementation sur les cendres non réclamées, selon Service Nouvelle-Écosse.

Avec les renseignements d’Yvonne Colbert, de CBC