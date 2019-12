Un couple vancouvérois reçoit 9 millions après un accident de vélo dans l'Oregon

Eric Moutal et Andrea Newman étaient en vacances dans l'État américain et faisaient du camping et du vélo dans les gorges du fleuve Columbia lorsqu’ils ont été renversés par un camion. L'homme a été gravement blessé à la jambe gauche,ce qui t a nécessité six opérations chirurgicales pour éviter l’amputation.

M. Moutal, qui se rendait chaque jour au travail en vélo, ne pourra dorénavant faire que de courtes promenades.

Un jury composé de huit membres a jugé que la compagnie de livraison Excel était responsable de la collision survenue le 3 août 2016 après un procès de cinq jours devant le tribunal de district de Portland.

Les gorges du fleuve Columbia. En vertu de la loi de l'Oregon, il est légal de rouler à vélo sur l'accotement de la plupart des autoroutes, à quelques exceptions près. Photo : Mark Graves/The Associated Press

« C’est dingue! »

Le couple ne s'attendait pas « du tout » à ce dénouement. Il avait par ailleurs conservé les reçus du stationnement payant de l'hôpital dans l'espoir de se faire rembourser. Sous le choc, Eric Moutal dit qu'il ne prévoit pas dépenser l'argent pour le moment, au cas où il y aurait un appel. Si ça passe, alors ce sera dingue!

L'avocat d'Exel, Robert Barton, a affirmé que les deux cyclistes avaient franchi la ligne blanche séparant l'accotement de la voie de circulation et que le camionneur n'était pas en mesure de les éviter. C'est arrivé parce qu'ils étaient là où ils n'auraient pas dû être , a-t-il plaidé. Le jury en a décidé autrement.

Avec les informations de l'Associated Press