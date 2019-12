Le Centre de pédiatrie du Vieux-Gatineau déplace ses activités dans le secteur de Hull

Des évaluateurs se sont rendus sur place lundi pour faire le bilan de la situation, mais aucune évaluation des dégâts n'était disponible en fin d'après-midi.

Chose certaine, le Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau devra se trouver de nouveaux locaux d'ici peu.

Le centre pourrait notamment rouvrir à une autre adresse sur la rue Notre-Dame ou à proximité chez un partenaire [...] s’il faut être là pour plus que quelques jours , a expliqué à l’émission Les matins d’ici la directrice clinique Anne-Marie Bureau.

Ça va être correct. Peu importe, on va trouver un scénario pour pouvoir donner des soins et des services dès cette semaine. La Dre Anne-Marie Bureau, directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

On va pouvoir continuer à donner des services, on espère pouvoir le faire dès cette semaine , a rassuré la Dre Bureau.

Les pompiers sont intervenus à la suite d'un incendie au Café Renaissance de la rue Notre-Dame, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Elle a souligné que le centre peut compter sur un réseau de partenaires, tant dans le milieu des affaires que dans les milieux communautaire et institutionnel. On a eu non seulement des téléphones de support, mais aussi des offres d’aide , a-t-elle ajouté.

On est en train de déployer notre plan de match. S’il faut se relocaliser, on va le faire rapidement, parce notre priorité c’est évidemment de donner des services, des soins aux enfants , a indiqué la Dre Bureau.

Le sinistre s'est produit au moment où était lancée la guignolée de Dre Bureau, qui a permis jusqu'à maintenant d'amasser plus de 181 000 $. La guignolée se poursuit jusqu'au 15 janvier.

La facture à venir

La Dre Bureau a souligné que le coût des travaux ne sera pas couvert par les fonds amassés pendant la guignolée. Ces dons sont vraiment destinés aux services directs aux enfants , a-t-elle soutenu.

On est toujours inquiets, parce que chaque « sou » compte. Dre Anne-Marie Bureau, directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

La guignolée reste la principale activité de financement de l’organisme. La Dre Bureau s'inquiète année après année de parvenir à amasser suffisamment de fonds, mais elle garde espoir.

Notre communauté depuis longtemps est soucieuse de ses enfants. Elle nous a toujours supportés de belle façon , a-t-elle reconnu. On se croise les doigts et on pense qu’encore cette année, la population était au rendez-vous.

Les projets pour 2020

Par ailleurs, Anne-Marie Bureau s’attend à une année 2020 bien occupée par de nouveaux projets qui vont être très porteurs .

Elle remarque cependant que les besoins des tout-petits augmentent. On reçoit de plus en plus d’enfants qui ont des besoins [...] encore plus grands. On est rendu à développer de nouveaux services, à pouvoir intervenir mieux et beaucoup plus tôt , a-t-elle ajouté.