Solidarité et préoccupations à la suite de l’accident mortel à Sainte-Blandine

Dave Massé a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe située dans une pente, communément appelée la côte en S , sur la route 232, au nord de Sainte-Blandine.

Selon Benoît Chénard, un ami de la victime qui travaille comme pompier à la Ville de Rimouski, de nombreux accidents se sont produits à cet endroit dans le passé. C’est une côte qui est très dangereuse, dit-il. Les accidents dont j’ai été témoin dans cette côte-là, il y en a énormément. Heureusement, la plupart sont des sorties de routes avec des conséquences beaucoup moins grandes, mais quand il y a des collisions, c’est catastrophique.

Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident et le conseiller municipal du district Sainte-Blandine/Mont-Lebel, Dave Dumas, souligne qu’il est prêt à collaborer avec le ministère des Transports pour assurer la sécurité des automobilistes.

On est très préoccupé par les circonstances de l’accident, affirme Dave Dumas. C’est sûr que la topographie et le relief du lieu, on doit vivre avec. C’est sûr que ministère des Transports doit le prendre en considération et nous, comme municipalité, on doit collaborer et travailler pour assurer la sécurité de nos citoyens.

Vague de solidarité envers la famille

Au lendemain de l’accident, une campagne de sociofinancement a été lancée pour soutenir Josée Morin, la conjointe de Dave Massé, et leurs six enfants.

La campagne Aidons Josée et ses 6 enfants est une initiative d’Édith Deschamps, la cousine de Josée Morin.

Je suis maman moi aussi, j’ai deux enfants. S’il fallait que je perde mon conjoint… c’est tellement épouvantable la situation qu’elle vit présentement. En plus d’être clouée dans un lit d’hôpital et d’avoir perdu son conjoint, elle a six enfants à la maison avec les grands-parents. Je trouvais ça inconcevable de rester chez moi à ne rien faire. Édith Deschamps, cousine de Josée Morin

Édith Deschamps dit avoir été abasourdie par la générosité des gens. Au moment de publier ces lignes, plus de 51 000 $ avaient été amassés. Je m’étais fixé un objectif de 10 000 $ et je ne pensais jamais atteindre ça , explique-t-elle.

En plus de cette campagne, des amis, des entreprises et des membres de la communauté ont également offert leur aide à la famille.

Les pompiers de la caserne de Saint-Blandine ont annoncé leur intention de racheter les cadeaux de Noël qui se trouvaient dans le coffre de la voiture accidentée. La plupart ont été détruits par l’impact. On va faire l’inventaire de ce que Josée et Dave avaient acheté pour les enfants et on va essayer de remplacer ça , soutient Benoît Chénard.

Les Chevaliers de Colomb et la Corporation des loisirs de Sainte-Blandine organisent quant à eux un dîner et un souper communautaire le 25 janvier prochain. Les recettes de cet événement seront versées à la famille.

On sait que les besoins vont être énormes, dit Benoît Chénard. On est un milieu tissé très serré, mais les prochaines étapes, les prochaines semaines, les prochains mois vont être très difficiles. Dave était le seul revenu de la famille. C'était le travaillant qui s'occupait de subvenir à tout ce dont les enfants avaient besoin.

Josée Morin a subi une opération au bras gauche aujourd’hui. Ses proches ignorent à quel moment elle pourra revenir à la maison.

Pour le moment, ce sont les grands-parents qui prennent soin des six enfants de la famille, âgés de 4 à 13 ans.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse et de Caroline Cyr