Un centre agroalimentaire aménagé en 2020 au centre-ville de Trois-Rivières

Un centre d’innovation agroalimentaire sera aménagé dans les locaux de l’entreprise Germain et Frère au centre-ville de Trois-Rivières.

Innovation et Développement économique (IDE) de Trois-Rivières s’est porté acquéreur du site industriel de plus de 9000 mètres carrés qui sera réhabilité pour le projet. Les travaux devraient commencer au printemps 2020.

Le centre d’innovation accueillera des entreprises agroalimentaires. Une étude est aussi en cours concernant la mise en place d’un espace destiné à la vente de produits alimentaires.

Le projet compte mettre le développement durable au centre de ses activités, entre autre par une gestion efficace des matières résiduelles et des eaux des locataires en plus que dans le choix d’équipements écoénergétiques.

Le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche a fait valoir que l’arrivée du centre d’innovation agroalimentaire sera selon lui un atout pour le centre-ville. «En plus d’être un lieu où il fait bon vivre et travailler, le centre-ville bénéficiera d’une vitrine idéale pour nos produits locaux et régionaux », a-t-il soutenu.

Germain et frère va quitter le centre-ville de Trois-Rivières. L'immeuble est situé tout près du CECI Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

L’équipe de l’entreprise Germain et Frère déménagera dans sa nouvelle usine du boulevard Industriel au cours des prochains jours. Les travaux de dégarnissage du bâtiment de la rue Saint-Antoine pourront débuter par la suite.

IDE Trois-Rivières rapporte être en discussion avec plusieurs entreprises des domaines de la transformation et de la commercialisation agroalimentaire intéressées à occuper le nouveau centre. Celui-ci devrait accueillir ses premiers locataires d’ici la fin de l’année 2020.