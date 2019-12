Andrée Laforest sera temporairement ministre de la Sécurité publique

La députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a été choisie pour remplacer la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, durant son congé de maternité. Mme Laforest cumulera donc les deux fonctions de janvier à mars.

En entrevue à l'émission C'est jamais pareil, Andrée Laforest a souligné les liens naturels qui unissent les deux ministères.

Il y a plusieurs dossiers qu’on a travaillé ensemble Geneviève Guilbault et moi. [...] Si on regarde les inondations on les a travaillé toutes les deux ensemble et pour les indemnités aussi. [...] Alors on niveau des dossiers, je suis très très confortable , a fait savoir la ministre.

La responsabilité de la Capitale nationale reviendrait au ministre de l’Énergie, et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

Si ça se confirme, c’est une belle marque de confiance de la part de M. Legault. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le décret pour officialiser les changements à venir devrait être adopté au cours des prochains jours à l’Assemblée nationale.

Geneviève Guilbault doit accoucher en janvier et elle prévoit s’absenter environ huit semaines.