Une nuit avec des bénévoles d’Opération Nez rouge à Sept-Îles

Près de 45 bénévoles sont rassemblés, l’ambiance est fébrile dans l’attente des premiers appels en cette soirée venteuse.

Le directeur général de la Fondation de l'Hôpital régional de Sept-Îles, Guy Couture, présente le déroulement de la nuit.

Quand les gens arrivent ici à la centrale, on fait l'inscription, l'identification des équipes, on leur fait passer un perfectionnement qui est la vidéo et par la suite on attend que les appels rentrent à la centrale , explique-t-il.

Le directeur général de la Fondation de l'Hôpital régional de Sept-Îles, Guy Couture Photo : Radio-Canada

Plusieurs collègues de travail se sont réunis en équipe pour l'occasion. En attendant de partir sur le terrain, ils en profitent pour faire plus ample connaissance. C'est d’ailleurs l'une des raisons qui a poussé Anne-Marie Gauthier à participer pour la première fois cette année.

Une bénévole d'Opération Nez rouge à Sept-Îles Photo : Radio-Canada

Il y a une équipe à mon bureau qui s'est formée l'année dernière. Ils ont fait Opération Nez rouge et ce que j'ai entendu par la suite, c'est que ça avait été une super soirée, plein de faits cocasses, ça a resserré des liens entre collègues de travail. Anne Marie Gauthier, bénévole pour Opération Nez rouge

Bientôt, un premier appel entre pour l'équipe d'Anne-Marie. En dépit du vent, de la neige et du froid, les trois partenaires se sont engagés à assurer la sécurité des fêtards jusqu'aux petites heures du matin.

Les bénévoles de l'Opération se rendent là où se trouvent l'automobiliste et sa voiture. L'un d'eux conduit le véhicule de la personne jusque chez elle, ce qui permet à cette dernière un retour sécuritaire à la maison et de contribuer avec un don à la Fondation régionale de l'Hôpital de Sept-Îles.

À Sept-Îles, le service est d’autant plus sollicité, qu’il n’y a pas de réseau de transports en commun. Dans la soirée, les bénévoles effectuent 128 raccompagnements et parcourent 1500 kilomètres entre Moisie et Gallix.

Chaque année, plus d'une centaine d'organisations de partout au pays bénéficient des fonds amassés grâce aux bénévoles d'Opération Nez rouge. Ces bénévoles raccompagnent près de 75 000 personnes chez elles en toute sécurité, chaque année.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle