Le braconnage à la baisse au Nouveau-Brunswick

Il est question de chasse illégale, de pratiques illégales, de braconnage et de possession illégale de carcasse ou de viande.

Nous avons vu une diminution , affirme le surintendant de l’unité de la conservation au ministère de la Sécurité publique, Rick Nash.

Le nombre d’infractions graves à la Loi sur le poisson et la faune signalées ces dernières années :

2016 : 384;

2017 : 191;

2018 : 81;

2019 : 27 (total en novembre).

La baisse est attribuable à trois facteurs, explique M. Nash. Il estime que le public est mieux sensibilisé à la conservation, que les agents de conservation sont plus visibles et actifs auprès des gens en forêt et, enfin, que les opérations pour respecter les lois sont plus importantes.

À titre d’exemple, souligne M. Nash, un résident de Neguac reconnu coupable de 27 infractions a récemment reçu une peine d’emprisonnement de 156 jours, des amendes totalisant 54 500 $ et une interdiction à vie d’obtenir un permis de chasse au Nouveau-Brunswick. Rick Nash dit croire que cet ensemble de pénalités était le plus important de l’histoire de la province en matière de chasse.

Le cas précédent le plus important était celui d’un résident de Plaster Rock condamné à payer une amende de 18 000 $ et à passer une semaine en prison, en 2017, pour quatre infractions graves.

La possession illégale de viande d'orignal est l'infraction la plus courante signalée par les agents de conservation, précise M. Nash.

Bien des accusations sont abandonnées

Tandis que le nombre d’infractions semble diminuer rapidement, Rick Nash affirme que des dizaines d’accusations sont abandonnées chaque année par les tribunaux.

Il arrive que des accusations soient abandonnées lorsque la personne reconnaît sa culpabilité à certaines autres accusations. C’est ce qui s’est produit dans le cas du résident de Neguac. Cette affaire comprenait au départ une centaine d’infractions, précise M. Nash.

Le nombre d'infractions en matière de chasse a tendance à diminuer à la suite d'affaires retentissantes, puis il repart habituellement à la hausse, indique le surintendant Rick Nash. Photo : CBC/Shane Fowler

Le ministère de la Sécurité publique ne comptabilise pas le nombre de cas abandonnés.

Les affaires les plus retentissantes exercent un effet dissuasif sur les braconniers, estime Rick Nash. Le nombre d’infractions a tendance à diminuer ensuite pendant quelques années et il repart ensuite à la hausse, explique-t-il.

Pour une plus grande application des lois en forêt

La baisse actuelle du nombre d’infractions graves est une bonne nouvelle, mais étonnante, selon la présidente de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, Nathalie Michaud.

Parce qu’il y a beaucoup de problèmes de braconnage, particulièrement dans le nord de la province, c’est pourquoi cela me surprend , explique Mme Michaud.

Le braconnage est toujours un énorme problème et beaucoup d’intervenants aimeraient voir une plus grande application des lois, ajoute-t-elle.

Le nombre d’agents de conservation n’a pas changé au cours des dernières années. La province en compte 80 depuis 2016.

Le nombre de permis de chasse accordé chaque année est aussi resté relativement stable durant la même période.

Avec les renseignements de Shane Fowler, de CBC