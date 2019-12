François Legault commence déjà à préparer sa sortie

Pas question pour lui de chercher à s'incruster en réclamant un troisième, voire un quatrième mandat.

Quoi qu'il arrive, avant la fin d'un éventuel deuxième mandat, il aura quitté la politique.

En entrevue à La Presse canadienne, la semaine dernière, en marge de la mission qu'il dirigeait en Californie, M. Legault a dit qu'il n'entendait pas déroger à son plan de match : il sera sur les rangs en 2022 pour obtenir un second mandat. Et s'il l'obtient, il prévoit partir dans la seconde moitié du mandat.

Il semble hésiter à aborder de front ce sujet, en pensant au moment où il devra passer la main. Je vois très bien qu'à la fin du deuxième mandat... il faudrait... La phrase reste en suspens.

Il ne se voit pas, comme tant d'autres, dit-il, comme un politicien de carrière, obsédé par ce qu'il appelle le plaisir du pouvoir .

Je ne donnerai pas de noms , dit-il, à propos des gens qui font de la politique pour de la politique. Ils prennent goût au pouvoir, puis c'est de rester au pouvoir pour rester au pouvoir .

Ce n'est pas son style.

La durée et le nombre de mandats n'ont donc aucune importance pour lui, assure-t-il, disant être motivé par une seule chose en politique, un seul objectif.

Pouvons-nous être meilleurs, être plus fiers d'être Québécois? C'est ça qui me motive, ce n'est pas la question du pouvoir. François Legault, premier ministre

L'homme de 62 ans avait déjà annoncé ses couleurs quand il avait fait son grand retour en politique en 2011, en déclarant : Aujourd'hui, je suis clair, je ne souhaite pas, si je retourne en politique, en faire une carrière. Il s'était fixé alors un horizon de 10 ans, qui approche de son terme. Par la suite, il avait évoqué l'échéance d'un seul mandat, puis de deux mandats.

N'empêche, il a beau se décrire comme un homme d'affaires et un entrepreneur , en référence à la dizaine d'années passées à la direction d'Air Transat, sa carrière aura été essentiellement consacrée à la politique depuis 1998.

En novembre 2011, il a fondé la Coalition avenir Québec (CAQ), un parti créé à son image, fait sur mesure pour lui. On a dit alors que c'était le parti d'un seul homme .

M. Legault se dit aujourd'hui assuré que son parti lui survivra, que la relève est là prête à prendre les commandes après son départ.

Je n'ai pas d'inquiétude. Ça me fait même plaisir de voir qu'il y a la relève qui pousse , dit-il, ajoutant qu'on pourrait même mettre des noms sur des personnes qui pourraient le remplacer. Mais il s'abstiendra d'identifier son dauphin.

Un gars de résultats

Le fait de renoncer d'emblée à multiplier les mandats éclaire son style de gouvernance, axé sur la performance, l'efficacité et la recherche de résultats à court terme. Il semble engagé dans une véritable course contre la montre et animé par un sentiment d'urgence.

Comme il le dit lui-même, il n'est pas du genre à jaser pour jaser , disons.

Il gouverne dans la hâte, voire diront d'aucuns dans la précipitation, comme on a pu le constater avec le cafouillage du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), mal ficelé. À coup de menaces de lois spéciales et de bâillons pour forcer l'adoption de projets de loi, les choses ne vont jamais assez vite pour lui.

Il est conscient de mettre beaucoup de pression sur ses ministres pour qu'ils répondent aux attentes, et vite. Ils savent qu'ils sont assis sur un siège éjectable s'ils se traînent les pieds.

Moi, je suis un gars de résultats. Je veux voir des résultats , résume le premier ministre pour justifier sa façon de gouverner.

Oui, convient-il, je mets de la pression et je suis exigeant avec les ministres, mais c'est parce que moi, je veux livrer, dans les domaines où on veut faire des changements. François Legault, premier ministre

Les ministres ont déposé dernièrement leur plan stratégique avec des cibles de performance à atteindre pour chaque ministère.

Le premier responsable d'atteindre ces objectifs-là, c'est moi , dit le premier ministre, qui affirme s'imposer les mêmes exigences qu'à son cabinet.

Il sait qu'il a l'obligation de tenir ses promesses, car les attentes de la population sont élevées.

Et il sait bien que la lune de miel avec elle ne durera pas éternellement.