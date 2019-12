Avion écrasé en 1957 retrouvé au N.-B. : à 69 ans, le fils du pilote n’espérait plus

Deuxième plus vieux d’une famille de six enfants, Mark Behnke n’avait que 7 ans lorsque son père, Elwyn Behnke, est mort dans l’écrasement de son petit avion biplan le 20 juin 1957 dans une forêt du nord du Nouveau-Brunswick.

Je pense à mon père tous les jours , dit l’Américain aujourd’hui âgé de 69 ans. Il était loin de se douter que la carcasse de l’avion que pilotait son père allait faire surface, 62 ans après la mort de ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Le numéro de série de l'appareil. Photo : Gracieuseté Danny Pelletier

Il doit cette stupéfiante nouvelle au Néo-Brunswickois Danny Pelletier. Le matin du 12 décembre dernier, le travailleur forestier a découvert dans les bois, entre Saint-Quentin et Bathurst, les restes de l’avion d’Elwyn Behnke. Sur un morceau de métal, on lit clairement le numéro de série de l’appareil, N1054N.

Elwyn Behnke, un résident de l’Oregon aux États-Unis, avait 31 ans lorsqu’il a perdu la maîtrise du Boeing-Stearman qu’il pilotait au-dessus d’une forêt du Nouveau-Brunswick.

Il procédait à l’épandage d’insecticide DDT afin de contrer la prolifération d’un insecte nuisible, la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Elwyn Behnke (1926-1957). Photo : Avis de décès

Le corps du défunt a été récupéré sur le site de l’écrasement et rapatrié à Eagle Point, en Oregon, où il vivait avec son épouse et leurs cinq garçons. Mme Behnke était enceinte d’un sixième fils lorsqu’elle a appris l’horrible nouvelle.

L’avion, en revanche, a été laissé dans la forêt, car il aurait fallu trop d’argent et d’efforts pour nettoyer le site de l’accident, estimait-on à l’époque.

Au bout du fil, à sa résidence du Texas, Mark Behnke explique que la nouvelle de la découverte de la carcasse de l’avion, rapportée samedi par Radio-Canada, est la meilleure chose qu’il ait apprise cette année. À 69 ans, cela lui permet, dit-il, de boucler un épisode douloureux de son enfance.

Nous sommes six garçons à avoir grandi sans leur père Mark Behnke

M. Behnke se souvient très bien du jour où son oncle Glenn est venu apprendre à la famille la mort du chef de famille. Je me souviens que j’étais dans la pièce quand ma mère l’a appris , dit-il. Même à 7 ans, je comprenais ce qui se passait. Je ne suis pas certain pour les plus jeunes.

Il relate s’être souvent demandé ce qui était advenu des restes de cet appareil et explique qu’il a entrepris des recherches très récemment, autour du 60e anniversaire de l’accident fatal, mais qu’il était difficile d’investiguer.

Il a tout de même obtenu du gouvernement canadien une copie du rapport d’accident. On y indique que le pilote a été incapable de maintenir une vitesse adéquate et qu’un virage vers la gauche, à basse altitude, a fait basculer le petit appareil.

Elwyn Behnke a pris part à la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déployé en 1943 avec la Marine américaine. Il s’est adonné à la réparation d’électroménagers après la guerre avant de profiter d’un programme du gouvernement fédéral américain à l’intention des anciens combattants pour apprendre à piloter un avion.

Malgré la trop grande rareté des moments qu’ils ont eu le temps de partager, Mark Behnke se souvient d’un père aimant et dévoué.

Reconnaissant pour la découverte effectuée au Nouveau-Brunswick, il envisage de visiter la province l’été prochain pour se rendre sur les lieux de l’écrasement, et y ériger un petit mémorial à la mémoire de son père.