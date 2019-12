De nouvelles places en CHSLD toujours attendues à Magog

Il y a un an, la mise en place de 31 lits supplémentaires au CHSLD de Magog était annoncée en grande pompe par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Depuis l’annonce, aucun soumissionnaire n'a toutefois répondu à l'appel d'offres pour accueillir le service de prélèvement qui permettrait l’agrandissement de l’hôpital de Magog. Un deuxième appel d'offres a d'ailleurs été récemment lancé après un premier échec.

Cette situation entraîne ainsi des retards à l’échéancier pour la création de ces places qui étaient prévues pour l’automne 2020.

Le retard est décevant pour tout le monde. Il est décevant pour les familles, il est décevant pour les intervenants aussi. Michèle Salvail, présidente du comité des usagers de Memphrémagog

Selon la présidente du comité des usagers de Memphrémagog, ce retard aura un impact sur des services hospitaliers déjà saturés à Magog.

Le quatrième étage où sont placés les gens en attente de CHSLD déborde et les résidences privées et communautaires de personnes âgées qui accueillent par contrat les personnes en attente de CHSLD sont aussi débordés , décrit-elle.

Le centre de prélèvement de l'hôpital de Magog devra être déplacé pour offrir de nouvelles places en CHSLD. Photo : Radio-Canada

Pour le membre du Comité de vigie de Memphrémagog, Jacques Roby, la situation est alarmante, notamment en raison du fait que la population de Magog se fait vieillissante.

Si on compare l’Estrie, c’est Magog qui a le taux le plus bas de lits pour 1000 personnes. Alors, on est réellement derrière la parade , affirme-t-il.

Pénurie de main d’oeuvre

Pour la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, les besoins sont criants dans sa municipalité.

Et en plus du manque de place en CHSLD, la mairesse s’inquiète également de la pénurie de la main d’oeuvre dans le secteur hospitalier.

Déjà, on a une rareté de la main d’oeuvre et là on vient ajouter des services supplémentaires, ça va être un méchant défi pour le CIUSSS, à mon avis, de pourvoir tous ces postes-là. Vicki-May Ham mairesse de Magog

Les maisons des aînées, l’une des solutions

De son côté, le député d’Orford mise beaucoup sur les futures maisons des aînés, annoncées par le gouvernement Legault en novembre dernier pour combler ce manque de lits.

Magog est prioritaire pour la maison des aînés, souligne le député d’Orford, Gilles Bélanger. Il y a déjà des terrains qui sont retenus et différents concepts.

Le député d’Orford espère pouvoir présenter ce projet de maison des aînés au printemps prochain.

Cette nouvelle maison pourrait toutefois ne pas réussir à combler l’ensemble des besoins. Selon le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, il y avait 320 demandes en attente pour une place en CHSLD sur son territoire.

Par ailleurs, le CIUSS de l’EstrieC-HUS n'a pas souhaité commenter le dossier.

D’après le reportage de John Naïs