Un premier Noël pour des nouveaux arrivants à Trois-Rivières

Autour de la table de bricolage, Issa joue les interprètes pour ses amis. C'est un habitué, c'est son deuxième Noël. Cette année, il a un sapin à la maison. Il y a des boules de Noël, l'étoile, et il y a des cannes de bonbon , raconte le garçon.

Le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières tenait samedi sa traditionnelle fête de Noël. Photo : Radio-Canada

Bien que certains nouveaux arrivant célèbrent aussi Noël dans leur pays d'origine, certaines traditions sont différentes.

Les desserts, il y a beaucoup beaucoup de desserts. La lumière aussi. Il y a beaucoup de lumières sur la route, sur chaque maison , remarque Alonso Aries.

La fête du SANA permet aussi de briser l'isolement de familles nouvelles arrivées au pays.

Pour nous, c'est une occasion de rencontrer d'autre monde, de jaser avec du monde, de créer un réseau. Maintenant que je suis employé au SANA, c'est plus de voir le sourire de ces gens-là. On se voit un peu rassuré qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes , estime Boumediene Zaouaoui, intervenant au SANA.

Le clown humanitaire, Guillaume Vermette, a fait un numéro pour les enfants lors de la traditionnelle fête de Noël du Service d'accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Pour une première fois, l'événement mettait en vedette le clown humanitaire, Guillaume Vermette. Les yeux des 150 enfants réunis au Centre Landry brillaient en regardant le spectacle du clown Yahoo.

Cette activité-là, je la trouve excessivement importante. Dans les dernières années, j'ai vu la réalité, je ne peux pas dire de tous les réfugiés, mais d'un certain nombre de réfugiés. [...] Je peux vous dire que ce n'est vraiment pas drôle, c'est tout un périple. On pense souvent que le périple est terminé une fois qu'ils arrivent dans le pays d'accueil, mais non, ça commence, c'est un autre périple qui commence , conclut Guillaume Vermette.

Évidemment, le moment fort de l'événement était la distribution de cadeaux aux enfants par le père Noël.

D'après des informations de Pascale Langlois