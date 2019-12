Des francophones chantent Noël pour les personnes âgées

En ce temps des Fêtes, une vingtaine de francophones de Regina ont fait, en décembre, une tournée de résidences pour personnes âgées et de couvents pour chanter, discuter et discuter avec des personnes qui peuvent être isolées.

On n'est pas là pour impressionner le monde, mais pour amener de la joie aux personnes âgées ou malades Linda Gallant, organisatrice

Richard Marcotte, qui anime le groupe depuis le tout début, il y a plus de 40 ans, pense que ce genre d'initiative est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était hier.

Aujourd'hui, c'est plus important que dans l'ancien temps, car beaucoup de gens sont écartés, délaissés de leurs communautés, et ça permet de créer un moment auprès de gens plus âgés, surtout en ce temps-ci de l'année , explique-t-il.

La chorale en répétition Photo : Radio-Canada

Avant de commencer leur tournée, le groupe d'une vingtaine de personnes s'est réuni pour répéter quelques chansons tous ensemble. De Minuit chrétien, à Vive le vent, en passant par Feliz Navidad, sans oublier Petit papa Noël.

La chorale a pour habitude de se rendre dans des endroits où il y a des francophones, mais ses voix et ses chants attirent aussi des anglophones qui fredonnent quelques airs en français.

Un véritable moment de partage, qu'a beaucoup apprécié soeur Cécile Campeau, âgée de 92 ans.

Soeur Cécile Campeau a assisté à la chorale francophone. Photo : Radio-Canada