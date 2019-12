Manifestation à Ottawa contre l'élection du nouveau président algérien

Une vingtaine de manifestants ont bravé le froid, le vent et la neige pour soutenir le mouvement de contestation populaire et pacifique que connaît l'Algérie depuis près de 10 mois.

Nous, on est ici principalement pour soutenir les Algériens en Algérie, de soutenir des décisions que eux prennent. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des revendications de liberté et de changements drastiques du système. C'est ça que la rue demande aujourd'hui , explique Nasser Eldjama, un des organisateurs de la manifestation.

M. Tebboune, 74 ans, a fait carrière au sein de l'appareil d'État algérien, notamment aux côtés de M. Bouteflika qui en fera brièvement son premier ministre. Vendredi, une véritable marée humaine a envahi Alger pour conspuer le nouveau chef de l'État, au lendemain d'un scrutin boycotté par le mouvement de contestation inédit qui a contraint en avril M. Bouteflika à la démission, après 20 ans à la tête de l'Etat.

M. Eldjama veut dénoncer la mascarade électorale qui vient de se passer en Algérie.

Ils ont essayé de diviser le peuple de plusieurs façons, par la religion, par l'appartenance ethnique et pas les courants idéologiques, etc. Et tout cela a échoué. Les Algériens n'ont jamais été aussi unis

Nasser Eldjama