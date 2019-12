Des idées pour revitaliser la rue King Est à Sherbrooke

Toute la fin de semaine, les résidents ont été invités à donner leur avis sur le sujet afin d’aider le comité de gestion du projet Rues Principales King Est à orienter les interventions à faire dans ce secteur.

Commerce Sherbrooke s’est réjoui de la participation à cette consultation citoyenne. On est vraiment heureux de voir que les gens ont un sentiment d’appartenance fort envers leur milieu de vie , affirme Sophie Labbé, coordonnatrice, projet de dynamisation à Commerce Sherbrooke.

Le projet Rues Principales King Est existe depuis 2006 pour tenter de contrer la dévitalisation du quartier. Sophie Labbé rappelle que de nombreux locaux commerciaux sont vacants et qu’un potentiel de développement est bien réel.

Une artère commerciale ça respire, c’est un milieu de vie, on veut une belle ambiance, on veut que les gens tissent de bons liens avec les commerçants et les travailleurs.

Sophie Labbé, coordonnatrice aux projets de dynamisation à Commerce Sherbrooke et responsable du projet Rues Principales King Est