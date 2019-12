Une faible économie peut renforcer la violence et des problèmes de santé mentale

En tant qu’organisme, nous constatons que ces pressions augmentent et diminuent selon le degré de confort de chacun dans l’économie. Michelle Weber, directrice générale du centre de crise West Central

De fait, une faible économie contribue à une éclosion de problèmes de violence familiale, de santé mentale ou même de toxicomanie au sein d'une communauté, affirme Michelle Weber.

Dans le cas de Kindersley, les secteurs de l’énergie et de l’agriculture jouent un rôle important dans l’économie du village et constituent deux secteurs qui fluctuent énormément . Lorsque ces secteurs réussissent moins bien, dit-elle, les gens souffrent [et s’endettent] ce qui crée beaucoup de pression dans les ménages et sur les gens.

Selon Michelle Weber, la situation économique aurait une incidence sur le taux de violence et de problèmes de santé mentale. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, la directrice souligne par le fait même que les petites communautés sont en quelque sorte de grandes familles. De fait, un incident comme le double homicide survenu récemment à Kindersley affecte profondément la communauté.

C’est très traumatisant parce que ça n’arrive que rarement. Donc, quand ça arrive, c’est très choquant. Et puis ce choc se propage de la famille à la communauté, puis dans toute la région. Michelle Weber, directrice exécutive du centre de crise West Central

Meurtre-suicide à Kindersley

En effet, les habitants de Kindersley se questionnent toujours sur les motivations de David Michael Gartner. D’après la Gendarmerie royale du Canada, l’homme de 66 ans a ouvert le feu sur son ex-femme, Elsie, avant de s’enlever la vie le 12 décembre .

Le centre de crise West Central met tous ses efforts afin d'aider la famille Gartner et la communauté à surmonter la tragédie. Par ailleurs, la famille Gartner se dit reconnaissante envers tous ceux qui leur ont offert des prières, des dons de nourriture et du soutien émotionnel en ce temps de deuil.

D'après des informations d'Alicia Bridges