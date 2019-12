Hausse de taxes de plus de 5 % anticipée à Sherbrooke

Tout indique que les contribuables de Sherbrooke auront droit à une hausse de taxes de plus de 5 %, lors de la présentation du budget de la Ville qui aura lieu lundi.

Selon des conseillers municipaux, le gel de taxes d'un an en 2018 et les problèmes financiers connus chez Valoris expliquent en partie cette augmentation salée.

D’aller vers un gel de taxes en 2018 dans une situation économique fragile à la Ville de Sherbrooke, à mon avis c’était une erreur. Vincent Boutin, conseiller municipal du district Quatre-Saisons

Selon Vincent Boutin, ce gel a mis la Ville dans une situation précaire. Ce que ça fait, c’est qu’on n’a aucune marge de manœuvre et quand arrive une situation comme Valoris, on n’a aucune liquidité. Et aujourd’hui, le boomerang nous rattrape , ajoute-t-il.

Problèmes financiers chez Valoris

La conseillère Évelyne Beaudin croit elle aussi que les décisions du passé sont en train de rattraper les élus sherbrookois.

Juste avec Valoris, c’est certain qu’on se retrouvait avec au moins 3,5 % d’augmentation, alors quand on ajoute à ça l’inflation et les augmentations salariales qui sont conventionnées, c’est sûr qu’on se retrouve avec une hausse de taxe de 5 ou 6 % , explique la conseillère Évelyne Beaudin.

Selon elle, les élus devront y penser à deux fois avant de donner le feu vert à un projet d’une telle envergure à l’avenir. C’est pour ça qu’il faut faire attention avant de se lancer dans des projets comme Valoris et d’avoir un bon modèle d’affaire solide. C’était beaucoup trop basé sur des suppositions et on en paie le prix quelques années après , juge-t-elle.

Le mécontentement est palpable chez les Sherbrookois rencontrés dimanche.

5 %, c’est beaucoup , s’étonne un résident questionné par Radio-Canada.

Une citoyenne affirme que les augmentations auraient dû être faites graduellement dans les dernières années pour éviter une hausse significative en 2020.

Je pense qu’ils devraient aller chercher dans d’autres poches que celles du pauvre petit consommateur. résidente de Sherbrooke

Gestion financière à revoir, selon une conseillère

Pour éviter de reproduire cette situation difficile pour les citoyens, Évelyne Beaudin croit que la Ville doit améliorer sa gestion financière en ayant une vue d’ensemble, plutôt que de prendre des décisions à la pièce en cours d’année.

Quand on dit oui à tout ce qui se présente en cours d’année, c’est sûr qu’on se retrouve à avoir de la difficulté à boucler le budget à la fin de l’année , croit-elle.

Évelyne Beaudin n’a pas encore déterminé si elle votera en faveur de ce budget dont les détails seront présentés lundi soir.