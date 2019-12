Tourisme hivernal en hausse : 200 emplois à pourvoir

Le tourisme hivernal a de plus en plus la cote au Bas-Saint-Laurent. Toutefois, 200 emplois sont à pourvoir seulement dans la région, estime Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Sept emplois sur dix sont maintenant des postes à temps plein et à l’année dans l’industrie touristique, affirme Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Les secteurs qui sont toujours les plus touchés, c'est la cuisine. Aide-cuisiniers et préposés à l'entretien... Ça, c'est sûr que c'est souvent des emplois un peu plus saisonniers dans certains domaines. Mais ça peut être les travailleurs pour les sentiers, travailler dans une station de ski... Il y a toujours de l'emploi et l'industrie touristique est de plus en plus à temps plein , explique-t-il.

La pénurie de main touche notamment le milieu de la restauration. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Quant aux visiteurs, ils viennent de partout. Les hôtels font des affaires d'or et profitent de la manne évaluée à plus de 345 millions de dollars sur une base annuelle, uniquement au Bas-Saint-Laurent.

Il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de gens de l'Ontario qui viennent. C'est l'hiver... L'hiver est recherché. Pierre Lévesque, dg de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Il y a le Parc du Bic, par exemple, qui ouvre l'hiver maintenant parce que les gens ne vont pas seulement faire de la motoneige, mais aussi de la raquette, vont aller faire du ski de fond... Les spas! Spas nordiques, ces choses-là, c'est très recherché.

Parc du Bic en hiver Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Et l'histoire se répète à l'échelle provinciale. Le secteur touristique génère 9 % des emplois du Québec.

Selon Martin Soucy, le pdg de l’Alliance de l'industrie touristique du Québec, 15 000 emplois sont à pourvoir uniquement pour cet hiver.

Et ça représente, dans le fond, 5 % de l'ensemble des emplois en tourisme, qui est environ 402 000 emplois au Québec. La croissance, l'année dernière, c'est 4,9 %. Aujourd'hui, l'industrie touristique génère tout près de 16 milliards de dollars dans l'économie du Québec. C'est énorme , soutient M. Soucy.

Un coucher de soleil sur le fleuve à Rimouski Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Avec de telles données, les intervenants cherchent à valoriser les emplois du tourisme hivernal. Tourisme Bas-Saint-Laurent affirme en ce sens qu’une campagne publicitaire est actuellement en préparation.

Ce sont des gens, souvent, qui sont inoubliables, qui vont permettre aux gens qui sont en visite d'avoir un beau moment. Pierre Lévesque, dg de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Un site Internet spécifiquement dédié à la promotion des emplois dans le secteur du tourisme a d'ailleurs récemment fait son apparition.

D’après le reportage de Jérôme Lévesque