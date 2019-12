Un magasinage du dimanche qui n'attire pas les foules à Hearst

C’est peut-être juste pour le simple fait que les gens ne le savent pas. C’est quelque chose que le BIA (NDLR Zone d'amélioration commerciale) devra travailler dans les prochaines années , affirme Myriam Gaudreau de la Bijouterie Classique.

Les commerces qui ouvrent leurs portes voudraient aussi que l'initiative soit suivie par davantage de magasins.

Malgré tout, le peu d'achalandage comporte certains avantages selon les commerçants.

On a le temps de jaser avec nos clients et même de récupérer de la semaine. Myriam Gaudreau, commerçante de Hearst

Les propriétaires de la Bijouterie Classique, Gérald et Myriam Gaudreau, en compagnie d'une cliente, Sylvie Roy. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Des clients apprécient aussi de pouvoir faire leurs achats en toute sérénité.

C’est tranquille, ça va bien , affirme Cécile Boissonneault, qui vient de régler ses achats à la Librairie Le Nord.

Les propriétaires de la mercerie Ted Wilson’s disent recevoir un nombre appréciable de clients le dimanche.

Isabelle Proulx ignorait si le magasin serait ouvert, mais a eu la bonne surprise de pouvoir aller y faire un tour. Ça nous donne la chance de venir faire nos achats sans être pressés après le travail. J’adore venir magasiner les dimanches , dit-elle.

Le centre-ville de Hearst avait des magasins ouverts ce dimanche. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les boutiques du centre-ville disent aussi avoir fait de bonnes affaires lors du grand événement promotionnel la Magie de minuit, tenu le premier vendredi de décembre.