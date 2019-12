Un an après avoir frôlé la catastrophe, deux jeunes veulent sensibiliser les pêcheurs

Un tel accident peut survenir lorsque du méthane est emprisonné dans la glace. Ce gaz provient des déchets et des résidus de bois se trouvant au fond de l'eau. En entrant en contact avec une source de chaleur comme une chaufferette, il peut produire une explosion.

C’était vraiment intense. On a voulu sortir de la tente, mon chum et moi. Il m’a poussée dehors. C’était comme une grosse boule de feu. En 30 secondes, tout s’est allumé et tout s’est éteint.

Marikim Fortin, victime de l'accident