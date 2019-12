À l'abri de la pluie, un marché de Noël tourné vers l'avenir à Matane

Le marché a rassemblé 18 kiosques tenus par 13 producteurs et transformateurs et 5 artisans provenant de la Matanie, mais aussi de la Haute-Gaspésie, de la Matapédia et de Rimouski.

Le coordonnateur de l'événement, Mathieu Trépanier, estime que l'achalandage a été comparable à l'année dernière, alors qu'environ 1100 personnes avaient visité le Marché public de Noël. Toutefois, le nombre d'étudiants du Cégep de Matane qui ont fréquenté le marché a doublé par rapport à 2018, selon lui

Des producteurs de la Matanie, mais aussi de Rimouski, de la Matapédia et de la Haute-Gaspésie étaient présents au Marché public de Noël. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

On est super contents, ça fait du bien, surtout avec le mois de septembre qui a été très difficile à cause des travaux [sur l'avenue Saint-Rédempteur] , souligne-t-il.

De voir le monde qui vient pour le marché de Noël, ça fait beaucoup de bien, autant pour moi, l'organisateur, que pour les producteurs qui vendent beaucoup plus. Mathieu Trépanier, coordonnateur du marché public de la Matanie

Pour les commerçants, il s'agit de l'événement le plus rentable de l'année, selon l'organisateur.

Il remarque d'ailleurs que plusieurs producteurs et artisans, comme la boulangerie Toujours Dimanche, la savonnerie Les Biquettes de la Coulée et la chocolatière Sandra Bernard ont préparé des produits spécialement pour le temps des fêtes.

Comme plusieurs producteurs et artisans, la chocolatière Sandra Bernard a préparé des chocolats particulièrement pour le temps des fêtes. « Ça met un sourire sur les visages », explique-t-elle. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Personnellement, une des affaires qui me parlent beaucoup, c'est que les Potagers Mycobio, encore en décembre, ont des légumes frais poussés ici. Tantôt j'ai mangé un sac de carottes au complet, tu le goûtes tellement, tu croques dans une carotte bio qui vient d'ici, ça fait une différence , lance M. Trépanier.

On a plus d'un tour dans notre sac , admet le copropriétaire des Potagers Mycobio, Denis Morais.

Beaucoup de légumes qu'on retrouve sur notre table sont des légumes de conservation comme le chou, le topinambour, le radis, le rabiole, la carotte... C'est des trucs qu'on peut conserver en chambre froide un certain temps , explique-t-il.

Grâce à une chambre froide et aux produits cultivés en serres, les Potagers Mycobio ont pu offrir une grande variété de légumes aux clients du marché de Noël. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

On avait aussi de la mesclun, de l'oignon vert et de la betterave jaune en bottes parce qu'on a une serre, donc ça nous permet d'avoir plein de diversité encore pour les fêtes , ajoute M. Morais, en précisant que ces produits se sont envolés rapidement.

Le cultivateur estime avoir vendu entre 1000 et 2000 $ de légumes, soit un montant similaire à l'an passé.

Je te dirais que je ne ramènerai pas beaucoup de légumes, ça va bien , se réjouit-il.

Un toit permanent pour le marché

Par ailleurs, Mathieu Trépanier espère toujours faire construire un bâtiment permanent pour le marché public, idéalement dès 2020. Une rencontre est d'ailleurs prévue en janvier avec la MRC de la Matanie.

Ça avance bien. La MRC et la Ville sont avec nous là-dedans. C'est juste une question de trouver le temps, la place et surtout le financement , précise le coordonnateur.

L'automne 2019 a été particulièrement difficile puisque les travaux sur l'avenue Saint-Rédempteur ont découragé bien des gens de se rendre au marché public, au Cégep de Matane.

Pendant plusieurs semaines, la circulation se faisait par alternance sur l'avenue Saint-Rédempteur, qui mène au Cégep de Matane. Photo : Radio-Canada

De plus, pour le marché de Noël, l'organisateur a dû fermer la porte à 12 artisans par manque de place.

Mathieu Trépanier se réjouit malgré tout d'avoir eu accès à un lieu intérieur, contrairement à d'autres marchés de la région, en raison de la pluie qui tombait dimanche matin.

Des journées comme aujourd'hui, c'est vraiment le moment de montrer que c'est pas un caprice de dire qu'on veut un bâtiment fermé. Mathieu Trépanier, coordonnateur du marché public de la Matanie

Il précise que le marché ne nécessite pas une construction très élaborée, et que le bâtiment pourrait être utilisé pour d'autres activités et profiterait ainsi à l'ensemble du centre-ville de Matane.