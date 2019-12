Des livres pour enfants en langues autochtones à la bibliothèque de Calgary

2019 s'achève et avec elle, l'année des langues autochtones. Durant ces 12 mois, la bibliothèque centrale de Calgary a lancé différentes initiatives grâce à une subvention provinciale.

Parmi elles, la création de livres pour enfants en langues autochtones.

Comme il n'y en avait aucun, la responsable de la conception des services autochtones à la bibliothèque Alayna Many Guns s’est dit qu’il fallait les écrire.

Elle a donc contacté les nations signataires du Traité 7 à la recherche d’auteurs. Samedi, après cinq mois de travail, ils sont venus présenter leurs oeuvres.

Le projet a vu le jour dans le cadre de l'Année internationale des langues autochtones. Photo : Radio-Canada

Ça permet à toutes les tribus de raconter leurs propres histoires, qui elles sont et ainsi voir la beauté de ce que nous sommes, de notre culture, résume Alayne Many Guys. C'est ce qui ressortira de ces histoires.

Transmission et réconciliation

À 18 ans, Payne Many Guys est le plus jeune des 12 auteurs. Il y a de nombreuses choses de notre langue qui ne peuvent pas être traduites en anglais, souligne-t-il. Alors parler notre langue permet de mieux comprendre notre terre et qui on est.

Il n'y a pas d'âge pour raconter des histoires. Payne Many Guys, auteur

À 78 ans, Valentina Fox est la doyenne des auteurs. Photo : Radio-Canada

La doyenne, elle, a 78 ans. Valentina Fox, survivante des pensionnats autochtones, n'aurait jamais cru qu’un jour elle écrirait un livre et encore moins qu’il se retrouverait dans une bibliothèque publique.

IIs ont essayé de tuer notre langue, rappelle-t-elle. Je veux remercier nos ancêtres qui n'ont malgré tout jamais cessé de parler nos langues pour les transmettre aux enfants.

Marle Yellow Horne, une autre auteure, explique qu’il est important que les enfants autochtones puissent venir à la bibliothèque et trouver des livres qui leur ressemblent. Pour elle, c’est aussi ça la réconciliation : c’est la résilience, le fait que notre langue soit toujours vivante, notre culture, nos chansons, nos cérémonies.

Pour Marlene Yellow Horn ces livres participent à la réconciliation. Photo : Radio-Canada

Les 12 livres seront sur les rayons de la bibliothèque centrale de Calgary en janvier.

Alayna Many Guns espère qu’il y en aura bientôt d’autres.

Avec les informations de Vincent Bonnay