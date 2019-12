Deux défenseurs se joignent au Phoenix

Xavier Bernard des Islanders de Charlottetown et Samuel Bolduc de l'Armada de Blainville-Boisbriand sont deux défenseurs, repêchés par les Devils du New Jersey et les Islanders de New York de la Ligue nationale.

Le Phoenix s'est défait de plusieurs choix de repêchage pour acquérir ces deux joueurs. Ils ont également laissé partir le défenseur de 20 ans Yann-Félix Lapointe qui intégrera l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Avec les informations de Jean Arel