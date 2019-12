Du ski de fond pour encourager les plus petits à pratiquer des activités plein air

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue souhaite encourager les activités plein air chez les plus jeunes de la région.

L'organisme mène actuellement un projet pilote Prof en plein air pour développer la pratique des activités extérieures au sein même des cours d'éducation physique.

25 enseignants se sont déjà inscrits au programme qui comprend une formation avec Rando-Québec le 7 février au Mont Kanasuta et l'accompagnement d'experts dans différentes disciplines de plein air.

Dans cette optique, Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue entend faire impliquer les centres de ski de fond en les invitant à participer au programme La petite Expé, pour initier les jeunes à la pratique de ski de fond.

En étant partenaires, les enfants de 12 ans et moins les enfants ont accès aux centres de ski gratuitement dans le cadre de leur cours scolaires, mais également la fin de semaine, s'ils viennent avec leurs parents et amis et ils ont également accès à l'équipement gratuitement , dit Annie Geneau.

La conseillère en loisir indique que Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue est en période de recrutement des centres qui veulent s'impliquer sur une base volontaire dans le projet.