Patrick Kyte va se greffer à la brigade défensive des Sags

Ce défenseur évoluait auparavant pour les Mooseheads.

Les Bleus ont dû céder à Halifax leur premier choix au repêchage de 2020 pour pouvoir s’adjoindre les services de ce vétéran.

Même s’il évolue à la ligne bleue, Patrick Kyte pourra vraisemblablement contribuer à la production offensive des Sags.

Depuis le début de la saison régulière, il a touché trois fois le fond du filet en plus de récolter 11 mentions d’assistance.

Le nouveau venu pourra prendre la place de Théo Rochette dans le vestiaire des Saguenéens.

Cet attaquant a été échangé, dimanche, aux Remparts de Québec.

En contrepartie, les Bleus ont notamment réussi à obtenir le gardien de but Carmine-Anthony Pagliarulo.

Ce cerbère a disputé 24 rencontres depuis le commencement de la campagne 2019-2020, enregistrant neuf victoires et encaissant 15 défaites.

Actuellement, il présente une moyenne de 3,56.

Par ailleurs, pour faire le plein de choix en prévision des repêchages de 2021 et de 2022, les Saguenéens ont laissé filer les attaquants Ethan Crossman et William Dufour ainsi que le gardien de but Daniel Moody.

À l'avenir, ils porteront respectivement les uniformes des Islanders de Charlottetown, des Voltigeurs de Drummondville et du Drakkar de Baie-Comeau.