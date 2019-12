Les Remparts actifs à l’ouverture de la période des transactions

En retour de Rochette, les Remparts cèdent le gardien de but Carmine-Anthony Pagliarulo, un choix de première et de deuxième ronde en 2020 de même qu'un choix de première ronde et 2021.

Septième choix au total lors de l'encan 2018, Théo Rochette a disputé 78 parties dans l’uniforme des Saguenéens. Il a marqué 18 buts et récolté 41 passes pour un total de 59 points.

Coxhead à Rimouski, Chouinard à Shawinigan

Les Remparts ont aussi cédé à l’Océanic de Rimouski le joueur de centre de 19 ans, Andrew Coxhead, en retour de l’ailier gauche de 17 ans, Cole Cormier, et d'un choix de première ronde en 2021.

Coxhead rejoindra l’un des meilleurs joueurs au pays, Alexis Lafrenière, présentement au camp d’Équipe Canada junior.

Finalement, le défenseur Félix-Olivier Chouinard prend la route de Shawinigan en retour d’un autre défenseur, Gabriel Belley-Pelletier.