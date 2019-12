Avalanche Québec, plus pertinent que jamais après 20 ans

Après 20 ans d'existence, Avalanche Québec élargit ses activités de sensibilisation alors que les adeptes de hors-piste sont de plus en plus nombreux dans l'arrière-pays gaspésien.

Pour la première fois, le séminaire d'Avalanche Québec, qui se tenait samedi au parc national de la Gaspésie, était ouvert au grand public dans le cadre du 20e anniversaire de l'organisme.

Une dizaine d'intervenants ont couvert divers sujets tels que la météo en montagne, le portrait des utilisateurs des montagnes en Gaspésie, l'utilisation de radars pour détecter les couches de neige et l'évacuation ou le transfert de victimes d'avalanche vers les soins d'urgence.

Les participants ont également pu se pratiquer dans le nouveau parc d'entraînement de recherche de victimes d'avalanche.

Alors que le séminaire attire normalement une trentaine de personnes, cette année un peu plus de 50 personnes ont pris part à l'événement, estime le directeur général d'Avalanche Québec, Dominic Boucher.

Historiquement, c'était un événement plus réservé aux professionnels , explique-t-il.

En janvier 2018, des professionnels de l'industrie se sont réunis au parc national de la Gaspésie pour parfaire leurs connaissances sur la sécurité en avalanche. Photo : Radio-Canada

Cette année, dans le cadre des 20 ans d'Avalanche Québec, mais aussi pour emprunter une formule gagnante qu'on voit de plus en plus apparaître ailleurs, on a décidé de l'essayer nous aussi et d'étendre l'invitation à toute personne qui serait intéressée à en apprendre plus sur la sécurité en avalanche , ajoute le directeur.

Il faut créer le précédent et par la suite la popularité ne cesse d'augmenter, c'est ce qu'on a vu. Ça nous encourage beaucoup à répéter l'expérience dans le futur. Dominic Boucher, directeur général d'Avalanche Québec

M. Boucher estime qu'environ 40 % des participants provenaient du grand public. On est très, très satisfait de la réponse, tant des gens de l'industrie que des pratiquants , affirme-t-il.

Le directeur se réjouit également du financement de 25 millions de dollars annoncé en novembre 2018 par Ottawa, dont environ 10 % reviendra annuellement à Avalanche Québec.

C'est pour l'ensemble du pays, mais Avalanche Québec a été très impliquée dans toute cette démarche qu'on a appelée la stratégie nationale de financement et cet argent commence à revenir par ici dès cette année , précise M. Boucher.

Il ajoute cependant que l'organisme doit maintenir ses activités de financement, puisque l'argent accordé par le fédéral ne sera pas renouvelé avant 10 ans. Des démarches sont notamment en cours pour boucler une aide financière complémentaire de la part de Québec.

On poursuit ce qu'on faisait déjà, mais on sait qu'on a un montant de base garanti pour les 10 prochaines années , résume le directeur.

Le hors-piste est de plus en plus populaire en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

L'organisme poursuit également ses efforts de sensibilisation à la sécurité en avalanche, alors que la popularité du hors-piste ne cesse d'augmenter en Gaspésie. Chaque année amène son lot de nouveaux initiés et le travail doit se maintenir , souligne M. Boucher.

L'an dernier, Avalanche Québec a comptabilisé une soixantaine d'avalanches dans la région, dont le tiers a été déclenché par l'activité humaine avec des conséquences plus ou moins importantes.

Le nombre réel d'avalanches est toutefois beaucoup plus élevé, selon M. Boucher, qui explique que l'organisme ne compile que les avalanches de taille 2, soit des avalanches pouvant ensevelir, blesser ou tuer une personne.

On sait que c'est une estimation très, très basse de l'activité d'avalanche parce qu'on ne rapporte pas tout. Il y en a des petites qu'on n'observe pas parce qu'on remplirait des calepins à chaque jour. Dominic Boucher, directeur général d'Avalanche Québec

Deux personnes ont notamment été gravement blessées dans des avalanches en 2019 : le 8 janvier au Mont-Albert, et le 8 février aux Mines Madeleine, toujours dans les Chic-Chocs. L'étude de cas sur l'avalanche survenue le 8 février a d'ailleurs été présentée devant public pour la première fois samedi.

Le dernier décès dû à une avalanche au Québec remonte à janvier 2018, lorsqu'un motoneigiste a été enseveli à Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la Mitis.

