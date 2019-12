Conseils d’un vétérinaire pour un temps des fêtes sans danger pour vos animaux

D’entrée de jeu, le vétérinaire mentionne les décorations. Les chats en particulier aiment jouer avec les décorations, surtout celles dans l’arbre de Noël. Les animaux vont parfois avaler des ficelles, des rubans, des guirlandes qui peuvent se coincer dans leurs intestins et causer de graves problèmes de santé , mentionne-t-il.

Pour ceux qui ne sont pas certains si leur chat sera intéressé à détruire l’arbre de Noël , Ted Morris suggère de laisser l’arbre sans décoration pour quelques jours. Personnellement j’aime bien cacher quelques canettes vides dans l’arbre pour surprendre mon chat s’il saute dans l’arbre , ajoute-t-il.

Les animaux sont aussi attirés par l’eau sous les arbres naturels ce qui peut cause des problèmes de santé. L’eau stagnante et les produits chimiques parfois ajoutés à l’eau peuvent rendre votre animal très malade , souligne-t-il.

Les plantes

La plupart des gens croient que les poinsettias sont dangereux pour les animaux. C’est vrai, confirme le vétérinaire, mais pas autant qu’on pourrait le croire.

Ils sont toxiques donc ils donneront des maux de ventre, mais c’est habituellement le pire qui arrive , dit-il en ajoutant que le gui et les lys sont beaucoup plus dangereux pour les animaux.

Pas de gâteries!

Assurez-vous de garder le chocolat loin des chiens, mentionne Ted Morris. Même une très petite quantité peut être mortelle , rappelle-t-il.

Comme pour les humains, l’abus de nourriture est également un problème pour les animaux pendant la période des fêtes.

Si vous voulez vraiment gâter votre animal avec de la nourriture, le vétérinaire recommande de choisir ce qui est le moins gras.

Votre chien n’a pas besoin de savoir qu’il existe de la sauce pour accompagner la dinde! Il sera très heureux d’avoir un petit morceau de dinde même sans tous les accompagnements , s’exclame-t-il.

Il recommande également de s’assurer de connaître les ingrédients avec de donner quoique ce soit à un animal.

Par exemple, on voit de plus en plus souvent le xylitol, un substitut du sucre, utilisé dans les aliments. Le xylitol est extrêmement toxique pour les chiens , dit Ted Morris.

Le stress

Le temps des fêtes est un moment où les maisons sont souvent pleines de visiteurs.

Ted Morris suggère de s’assurer d’avoir un coin tranquille où personne ne peut aller et où vos animaux peuvent se cacher s’ils en ressentent le besoin.

Réduisez le stress de votre animal de compagnie en vous assurant qu’il a son propre espace si vous avez des visiteurs, suggère le vétérinaire. Photo : Associated Press / Mary Altaffer

Si vous planifiez voyager avec votre animal de compagnie, le vétérinaire suggère de se préparer.

Si vous devez prendre un avion, assurez-vous de connaître les règlements concernant les animaux auprès de la compagnie aérienne. Si votre animal doit être dans une cage de transport, habituez-le à l’avance par exemple en le nourrissant à l’intérieur de la cage ou en gardant la porte ouverte pour qu’ils puissent aller l’explorer ou dormir dedans , propose-t-il.

Avec les informations de l'émission Saskatchewan Weekend