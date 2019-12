Kipawa rejette l'idée d'un regroupement municipal avec Témiscaming

Dans une résolution du mois de novembre dernier, les conseillers de Kipawa ont rejeté une demande de Témiscaming de réaliser une étude dans ce sens.

Pour le moment, le maire Norman Young ne voit pas l’intérêt d’une telle démarche et rappelle qu'en 2016, les citoyens de Kipawa avaient déjà refusé de se regrouper avec une autre municipalité.

Depuis 2016, je n'ai pas entendu un mot de notre population à propos de ce genre de possibilité. le maire Norman Young

On a déjà étudié ce genre de demande là quand la MRC a fait [un sondage en 2016] pour parler de regroupements, la population de Kipawa a dit clairement qu’on n’est pas intéressé à faire fusion avec Témiscaming ou une autre municipalité , mentionne le maire.

Les conseillers de Kipawa privilégient plutôt une collaboration et des ententes avec Témiscaming et la communauté autochtone de Kebaowek, ajoute le maire Norma Young. Notre municipalité, on est sans dette, ça va extrêmement bien dans notre municipalité, on va continuer, nos citoyens sont satisfaits de ce que le conseil fait pour bâtir notre avenir, ce n'est pas une priorité pour nous autres.

Le maire de Témiscaming reste sur sa faim.

Yves Ouellet croit que sans étude, personne ne peut dire si un regroupement est bénéfique ou pas.

On ne sait pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais qu’il y a d’autres municipalités qui l’ont fait […] C’est ça qui est plus désolant, on n’a pas les résultats d’une telle étude pour démontrer si c’est une bonne ou mauvaise chose , dit le maire.

Témiscaming a lancé l'idée d'une étude de regroupement puisque plusieurs de ses infrastructures profitent aussi aux citoyens de Kipawa, mentionne le maire.

C'est sûr que c'est plus facile pour eux de profiter des services qu'on offre sans être obligés de participer nécessairement financièrement, et d'avoir une implication là-dedans, dit-il. Je ne sais pas si c'est la seule raison, aussi on leur fourni des services dont ils ont besoin, services incendies et les autres choses, donc ça sera pour nous après de voir dans quelle mesure ajuster les prix en conséquence.

À la question de savoir à quel moment sa municipalité compte revoir les tarifs des services, le maire dit que pour le moment [les deux municipalités ont signé] des contrats à long terme [et qu'il] n’est pas question de faire les choses autrement. On verra lorsque ces contrats seront finis, d’ici là il va y avoir coulé beaucoup d'eau sous le pont , mentionne Yves Ouellet.

Interrogé à savoir si la dette de 13 millions de dollars que traîne sa municipalité y est pour quelque chose, Yves Ouellet dit que l'étude aurait aidé à répondre à ce genre de question.