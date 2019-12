L’Océanic de Rimouski vainqueur contre les Remparts de Québec

Cédric Paré a marqué son 31e but de la saison en plus de récolter une mention d'aide. Zachary Bolduc a également marqué un but et une aide.

Le gardien de l'Océanic, Jonathan Labrie, a repoussé 23 des 26 tirs tentés vers son filet.

Du côté des Remparts, le gardien Tristan Côté-Cazenave a bloqué 25 tirs dans la défaite.

Dans deux semaines, l’Océanic affrontera les Saguenéens de Chicoutimi à domicile.