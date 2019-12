La météo complique les déplacements dans l'Est-du-Québec

La pluie et le vent compliquent les déplacements dimanche dans l'Est-du-Québec, alors que plusieurs traversées sont annulées et que des sections de route sont glacées.

Environnement Canada a émis un avertissement d'onde de tempête pour plusieurs secteurs de l’Est-du-Québec.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie et en Basse-Côte-Nord, l'organisme fédéral prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte.

Pêche et Océans Canada et le Service météorologique du Canada annoncent de possibles risques de débordement côtier à Rimouski, Mont-Joli, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Vallée et Natashquan notamment.

Dans certains secteurs comme Gaspé et Forillon, Le Bic et Rimouski, des vents jusqu’à 100 km/h sont prévus.

Les autorités précisent que les objets non fixés à une surface pourraient causer des blessures ou des dommages.

Traversées annulées

Pour une deuxième journée consécutive, le traversier Saaremaa demeurera à quai dimanche.

La Société des traversiers du Québec (STQ) indique que toutes les traversées sont annulées en raison des conditions météorologiques défavorables.

Les traversées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon sont également annulées en après-midi.

Par ailleurs, le retour en service du traversier F.A.-Gauthier entre Matane et la Côte-Nord, qui était prévu le 20 décembre, sera probablement reporté en raison d'un problème de moteurs.

Routes à surveiller

Sur la Côte-Nord, la route 138 était fermée en matinée dans les deux directions entre Baie-Trinité et Port-Cartier.

En après-midi, la route de contournement entre le chemin de la Scierie à Baie-Comeau et la route 389 à Rivière-aux-Outardes était fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée.

La chaussée est glacée ou partiellement glacée sur plusieurs tronçons de la 138.

Plusieurs portions de routes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie demeurent partiellement enneigées. La route du Lac-Sainte-Anne entre le secteur du Mont-Albert et Murdochville et la route de la Rivière entre Murdochville et Grande-Vallée sont fermées à la circulation dans les deux directions.

Par ailleurs, l'activité Le Vieux Poste de Noël, qui devait avoir lieu dimanche à Sept-Îles, est reportée au 22 décembre.

Marée Motrice, l'organisme responsable de l'organisation de cet événement qui se déroule principalement à l'extérieur, a pris cette décision en raison des rafales de vent importantes attendues dimanche. L'organisme recherche donc de nouveaux bénévoles disponibles le 22 décembre.