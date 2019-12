Nouveaux projets pour le Club de ski de fond de Sept-Îles

C’était journée porte ouverte samedi au club de ski. Pour célébrer cette nouvelle saison de glisse, le président du Club de ski de fond Rapido a présenté aux membres la nouvelle dameuse qui permettra d’entretenir les différents sentiers.

La nouvelle dameuse du Club de ski de fond Rapido de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Alix-Anne Turcotti

C'est quand même une valeur de 350 000 $. Pour un club de notre envergure, c'est un gros investissement, et ça a été rendu possible grâce à la participation de Développement économique Canada dans une proportion importante de 60 % et d’autres partenaires , explique le président du Club de ski de fond Rapido, Gaétan Talbot.

Ce nouvel équipement acquis, les membres du club poursuivent leur sensibilisation auprès de la Ville de Sept-Îles pour la création d’un nouvel édifice d’accueil au Lac des rapides. Gaétan Talbot souhaiterait que le bâtiment serve été comme hiver pour toutes les activités récréatives de l’endroit.

Depuis quelques années, le club de ski de fond accueille les skieurs dans une roulotte aménagée à cet effet : une solution considérée comme temporaire par les responsables.

Les bâtiments d’accueil du Club de ski de fond Rapido à Sept-Îles Photo : Courtoisie : Club de ski de fond Rapido

Il y a des embûches actuellement qui font que le projet est retardé, par exemple, l’accès à l’eau potable. Curieusement, on est à côté de la source d’eau potable et on a de la difficulté à aller chercher dans la nappe phréatique . Le président du club espère que ces difficultés seront bientôt surmontées. Il s’agira par la suite de trouver le financement à ce projet , ajoute-t-il.

Nouveauté

Cette année, l’accès aux différents sentiers de ski de fond et la location d’équipement sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.

C’est aussi bien pour les jeunes de l’école que pour les jeunes qui viennent avec leurs parents , précise la vice-présidente de l’école de ski, Manon Otis.

Cette année, le Club de ski de fond Rapido compte 212 membres.