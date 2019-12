La plupart des pannes touchent de nombreuses municipalités dans les MRC de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau.

À Otter Lake, par exemple, ce sont plus de 2000 foyers qui sont sans électricité, et ce, depuis peu avant 22 h, samedi. Un peu plus à l’ouest, plus de 1000 clients d’Hydro-Québec sont aux prises avec des pannes dans plusieurs municipalités entre Fort-Coulonge et Bryson, long de la route 148.

La société d’État recense également de nombreuses pannes dans le nord de l’Outaouais, entre autres à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Aumond, Val-des-Bois, La Pêche et Blue Sea.

Une porte-parole d'Hydro-Québec a indiqué que les nombreuses pannes sont imputables à la météo. Le vent et la lourdeur de la neige ont endommagé des arbres à proximité des fils, a-t-elle précisé.

La situation est moins grave en Ontario, où plus de 800 clients d’Hydro One sont dans le noir entre Pembroke et Foresters Falls, à l’ouest de la capitale fédérale.