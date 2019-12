Un adolescent de Moncton est porté disparu

Marshall Whelton a été vu pour la dernière fois sur la terrasse Augusta, à Moncton, vers 13 h 40 le 13 décembre dernier. On a signalé sa disparition à la police le soir même. Ses proches s’inquiètent pour son bien-être.

Les autorités indiquent avoir suivi plusieurs pistes sans être en mesure de le localiser.

Le jeune homme pèse environ 130 livres et mesure près de 5 pieds et 7 pouces. Il a les cheveux blonds courts et les yeux verts. La dernière fois qu’il a été aperçu, il était vêtu d’un manteau beige, d’un tee-shirt bordeaux, d’un jean bleu et d’une tuque noire.

On demande à quiconque détient des renseignements de bien vouloir communiquer avec la police.