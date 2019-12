Le marché solidaire de Calgary : une journée pour aider à nourrir des familles

Le temps d'une journée, la Cité des Rocheuses s'est transformée en marché. Maria Garcia est venue faire son épicerie ici pour la première fois. Elle y a trouvé tout ce qu'il faut pour elle, son conjoint et leurs deux enfants.

C'est excellent, il y a tous les produits dont on a besoin pour les protéines, les légumineuses, les fruits, tout ce dont on a besoin pour la diète familiale , dit-elle.

Ce marché d’un jour est éphémère ET solidaire. Les familles ne payent qu'une toute petite partie de la facture, soit 10 %, comme l’explique la coordinatrice de la Cité des Rocheuses, Alejandra Aracena.

La coordinatrice de la Cité des Rocheuses, Alejandra Aracena (à droite) est en compagnie d'une des 40 bénévoles qui ont donné un coup de main pour l'organisation du marché solidaire. Photo : Radio-Canada

Par exemple, dit-elle, une personne seule, on a calculé à peu près une commande de 50 $ donc c'est 5 $ qu'elle doit donner. Et le maximum, c'était 20 $ pour les familles qui sont de 6 personnes et plus.

Si les tables sont remplies de produits, c'est aussi grâce à la générosité de la communauté. La Cité des Rocheuses a collecté les denrées non périssables et des dons en argent lui ont permis d'acheter les produits frais.

On trouvait toutes sortes de denrées non périssables et des produits frais au marché solidaire. Photo : Radio-Canada

L'an dernier, 100 familles ont pu profiter de cette initiative. Cette année, il y en avait 20 de plus.

Parmi elles, on trouvait pour la première fois dix familles de Red Deer. Laurene Wibina, qui travaille à la Cité des Rocheuses, faisait les courses pour ces familles aujourd'hui. Elle ira ensuite leur distribuer ces emplettes.

Laurene Wibina fait les emplettes pour dix familles de la région de Red Deer. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est le meilleur moment, croit Laurene Wibina. Comment dire, on sauve un peu d'argent pour la nourriture parce qu’on essaie de mettre de côté pour les familles qui sont nombreuses. Par contre, tu as les enfants, il faut penser à leur faire un petit cadeau de Noël, des choses comme ça. Alors je pense que le souper de Noël en plus, c'est un poids qu'on leur enlève un peu sur leur budget.

Pour Noël justement, Maria Garcia a déjà son menu en tête. C'est avec ce qu'elle a acheté ici aujourd'hui qu'elle va cuisiner.

J'ai choisi un poulet alors c'est très bon parce qu’on peut le faire au four. Ça va être très bon pour la fête de Noël , dit-elle.

Comme de nombreux autres bénéficiaires, elle espère que le marché solidaire sera de retour l'an prochain.

La Cité des Rocheuses, elle aussi, espère pouvoir l'organiser pour une troisième année.

Avec des informations d’Émilie Vast