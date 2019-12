De la « frustration » à la conférence sur le climat des Nations unies

Le chef adjoint du Conseil tribal des Gwich’in dans les Territoires du Nord-Ouest dit ressentir de la tristesse et de la frustration après sa participation à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP25) qui a clôturé vendredi.

Jordan Peterson d’Inuvik souhaitait convaincre les participants du besoin de protéger les caribous Porcupine et de voir des décisions concrètes de la part des gouvernements.

Il a cependant remarqué des difficultés dans les négociations. Il soulève en exemple une table ronde pour des jeunes qui devait durer quatre heures. Or, personne n’arrivait à se mettre d’accord sur des points importants : « On a perdu une heure et demie sur le nom à donner à la table ronde, alors qu’il faut négocier l’avenir de l’humanité ».

Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jordan Peterson, Conseil tribal des Gwich'in

Organisée à Madrid, la conférence devait entre autres définir des tâches pour réaliser l'accord de Paris qui vise à limiter la hausse du réchauffement de la planète sous la barre des 2 °C.

Néanmoins, M. Peterson s’est rendu compte qu’il restait de l’espoir au sein de la conférence, notamment auprès des jeunes du monde entier : « Ils ont pu se rencontrer pour soulever leurs voix et se faire entendre à propos de la protection de leur futur. »

La conférence de Madrid lui a aussi fait comprendre que les changements climatiques touchent non seulement le nord du Canada, mais également des autochtones partout dans le monde.

Avec les informations de Loren McGinnis