Opération à cœur ouvert de Rick Chiarelli : quelles seront les répercussions?

L'opération à cœur ouvert de Rick Chiarelli soulève bon nombre de questions, non seulement sur la santé du conseiller du quartier Collège, mais aussi sur les procédures à l'hôtel de ville et pour son implication dans sa communauté.

1. Congé de conseil à prévoir pour Chiarelli

En octobre, le conseil a rejeté la demande de congé de M. Chiarelli qui affirmait ne pas être en assez bonne santé pour travailler. Le conseiller avait pourtant fourni une note médicale rendue publique qui montrait clairement qu'il souffrait de problèmes de santé.

Il s'était évanoui, avait été transporté à l'hôpital en ambulance. Il a consulté et été suivi. Mais le conseil avait l'impression que la nature exacte et la gravité de sa maladie semblaient quelque peu vague.

À l'époque, le conseil estimait ne pas avoir suffisamment d'informations pour accorder au conseiller Chiarelli un congé payé pour une période indéfinie. La nouvelle récente de l'opération — un quadruple pontage — nécessaire pour M. Chiarelli change la donne.

S'ils n'en ont pas l'autorisation, les conseillers ne peuvent s'absenter de la table du conseil que pendant trois mois. Il lui faudra assurément plus de temps pour se remettre de ce type de chirurgie. M. Chiarelli devra demander à nouveau son congé avant la fin du mois de mars. Cette fois, le conseil devrait l'accorder sans trop d'opposition.

2. Au service des résidents du quartier du Collège

Mercredi dernier, le conseil a approuvé à l'unanimité une motion visant à soulager les conseillers Scott Moffatt et Allan Hubley de leurs rôles officiels pour représenter les résidents du quartier Collège pendant que M. Chiarelli était malade.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le conseiller du quartier Rideau-Goulbourn, Scott Moffatt, a pris le relais auprès des résidents du quartier Collège en l'absence de M. Chiarelli (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle/CBC

M. Moffatt a déclaré aux journalistes après la réunion du conseil qu'au cours des dernières semaines, M. Chiarelli avait répondu à des courriels et discuté avec le personnel de la Ville en plus de s'impliquer pour intervenir sur une question de 20 000 dollars pour un parc. En d'autres termes, il semblait en mesure de travailler.

Mais maintenant que M. Chiarelli subit une intervention chirurgicale sérieuse, il en sera incapable pendant un certain temps.

Qui va nous défendre à la mairie? Qui va représenter ce qui devrait être fait dans notre communauté? se demande Joan Clark, la présidente de l'association communautaire Cityview.

Mme Clark, qui a elle-même subi un pontage cardiaque, sait qu'il faut du temps pour se rétablir totalement.

Il doit renoncer à son travail pour prendre soin de lui-même. Il ne peut pas jouer le jeu politique de vouloir garder le contrôle alors qu'il se remet d'une opération sérieuse , estime-t-elle.

Le conseil devra réaffecter un ou deux conseillers pour aider officiellement à nouveau le quartier Collège, mais il faudra attendre la prochaine réunion du conseil à la fin du mois de janvier.

Entre-temps, M. Moffatt dit qu'il a déjà promis à certains groupes de les aider avec quelques enjeux — y compris le réaménagement du centre commercial Merivale — et souligne que rien n'empêche les conseillers d'aider les résidents des autres quartiers.

Les limites des quartiers sont les limites des circonscriptions électorales, mais la réalité est que nous sommes tous des conseillers municipaux. Nous pouvons donc aider n'importe qui dans cette ville , affirme-t-il.

3. L'enquête du commissaire à l'intégrité se poursuit

M. Chiarelli a été sous les feux des projecteurs cet automne après qu'une enquête de CBC a révélé le comportement inapproprié présumé du conseiller. Il aurait notamment demandé à d'anciens employés et candidats à un emploi sous sa tutelle s'ils seraient prêts à se rendre sans soutien-gorge à des événements reliés à leur travail. Le conseiller du quartier Collège a nié ces allégations.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des arbres et structures devant l’hôtel de ville ont été décorés de soutiens-gorge pour rappeler les gestes reprochés à Rick Chiarelli, le 11 décembre dernier (archives). Photo : CBC

Le commissaire à l'intégrité, Robert Marleau, refuse de révéler si une enquête est en cours, mais selon ce qu'a appris Radio-Canada, plusieurs femmes ont déposé des plaintes. De plus, des enquêteurs embauchés ont passé des heures et des heures à recueillir les témoignages sous serment des plaignantes et des témoins.

Cette collecte d'informations devrait se poursuivre. Cependant, le processus — qui devrait déjà prendre des mois — pourrait être retardé si M. Chiarelli n'est pas assez en forme pour répondre officiellement aux allégations.

Avec les informations de Joanne Chianello de CBC