Les fondeurs de l’Outaouais ne boudent pas leur plaisir à la Coupe de la canne de Noël

Cyr a remporté le 10 km du départ individuel chez les hommes, toutes catégories confondues, alors que Leclair est monté sur la deuxième marche du podium dans sa catégorie au 5 km féminin.

De revenir ici à la maison, de pouvoir skier et faire des compétitions, c’est vraiment fantastique , a lancé Cyr, au lendemain de sa victoire au sprint chez les moins de 23 ans vendredi.

Sa compatriote Katherine Stewart-Jones de Chelsea a elle aussi remporté les deux épreuves auxquelles elle a participé vendredi et samedi.

Le centre Nakkertok à Cantley a commencé à produire de la neige artificielle à la mi-novembre, ce qui fait que les skieurs glissent sur un fond de plus de 30 cm, alors que le reste de la région voit encore le gazon.

La base est excellente et le sol n’est pas complètement gelé. On s’inquiétait de voir l’eau remonter dans le parcours, mais ça ne se produit pas, il est en excellente condition , a mentionné Pierre Millette, chef d’événement pour la compétition du circuit NorAm, en lien avec la pluie qui tombait doucement pendant la deuxième journée d’activité.

On est habitués. En Europe, ça arrive quand même souvent que ce soit de la neige artificielle et qu’il y a des conditions exécrables comme aujourd’hui. Pluie, pas pluie, nous on course et on donne notre 110 %. Ce n’est pas ça qui nous arrête , a affirmé Cyr avec le sourire de celui qui amorce la saison en grande forme.

Ce dernier espère que ses résultats à Cantley et ceux obtenus la semaine dernière à Canmore lui permettent de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne pour quelques étapes de la Coupe du monde.

Les courses de début de saison, elles sont vraiment juste pour nous mettre dans l’ambiance de courir. Pour nous, les courses importantes sont en janvier. Mais le fait de bien performer maintenant, ça nous donne un petit plus au niveau de la confiance , a renchéri Leclair.

La dernière journée de compétition se déroule dimanche, dès 9 h.