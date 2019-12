L'armée algérienne félicite le nouveau président Tebboune

Le général Gaïd Salah est l'homme fort de l'Algérie depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril, sous la pression d'un mouvement de contestation qui a ensuite réclamé le démantèlement du système et contesté le scrutin organisé pour lui désigner un successeur, perçu comme une manœuvre de survie du pouvoir.

Je tiens à exprimer à tous les fidèles citoyens du peuple algérien [...] les plus hautes marques de considération, de gratitude et de reconnaissance pour leur participation massive dans cette importante échéance électorale et leur choix réussi, en toute transparence, intégrité et conscience, de monsieur Abdelmadjid Tebboune.

Gaïd Salah, général