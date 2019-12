Le Dépanneur Sylvestre toujours en mode reconstruction, cinq mois après un incendie

Les usagers du Dépanneur Sylvestre, dont les installations ont subi d’importants dégâts par l’eau et la fumée après un incendie en août, n’ont toujours pas accès à ces locaux.

Les fonds récoltés lors du traditionnel concert bénéfice au profit de l’organisme, prévu samedi soir, seront d’autant plus importants cette année.

Depuis le 9 août, on a continué nos activités de façon nomade, alors il y a toute sorte d’activités qui se font […] et l’esprit du Dépanneur continue , relate Colette Coughlin, qui préside le conseil d’administration du Dépanneur.

À la suite du feu, on a été plongé dans un monde de paperasse, d’assurances, de questionnement, et nos locaux ne sont toujours pas disponibles. Colette Coughlin, présidente du conseil d’administration du Dépanneur Sylvestre

À lire aussi : Le dépanneur Sylvestre pourrait rester fermé pendant six mois

Le 7 août dernier, un incendie est survenu au troisième étage de l’immeuble où se situent les locaux de l’organisme, au 79, rue Sherbrooke. La structure a subi des dommages d’environ 75 000 $.

Mme Coughlin estime que les choses pourraient revenir à la normale en janvier ou en février 2020. On est proches de pouvoir voir la suite, mais on va l’annoncer quand on a une solution claire , a-t-elle ajouté.

Pour la députée provinciale de Hull, Maryse Gaudreault, tout doit être fait pour assurer la survie du Dépanneur Sylvestre. L'élue travaille actuellement avec le dépanneur pour qu'il puisse bénéficier de subventions gouvernementales, mais l'organisme doit d'abord être reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

« On sait que la tarte est déjà distribuée alors il faut que ce soit des montants qui s'ajoutent pour pouvoir ajouter des organismes communautaires. C'est toujours le parcours du combattant », illustre Mme Gaudreault.

Un spectacle-bénéfice aura d'ailleurs lieu samedi soir, dès 19 h 30, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe à Gatineau.

Avec les informations de Daniel Bouchard et Jean-François Poudrier