Des centaines de personnes ont participé aux croisières ferroviaires de Senneterre 2019

Le dernier départ à thématique de Noël avait lieu samedi matin et ce sont plus de 130 personnes qui ont embarqué pour l’excursion entre Senneterre et Amos. « Ils étaient accompagnés du père Noël et de la fée des étoiles ce matin, souligne le maire Jean-Maurice Matte. Ce sont des gens, et des enfants heureux qui ont pris le train à Senneterre. »

Selon Jean-Maurice Matte, les excursions qui ont lieu depuis 2013 suscitent l’intérêt des citoyens au transport par train. VIA Rail me confirmait il y a quelques mois que durant la dernière année, ils ont vu une augmentation de la clientèle de 12 % sur la ligne Senneterre-Montréal. Alors on pense que d’intéresser les gens avec de petites balades comme on fait, cela les intéresse par la suite à faire des voyages plus importants , souligne-t-il.

C’était l’objectif pour nous à la base du train touristique d’intéresser les gens au transport de train par passager et de maintenir cette ligne-là pour la région de l’Abitibi. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Le maire a récemment livré un plaidoyer en faveur de l’utilisation du train comme moyen de transport pour les citoyens et marchandises. Il est sorti satisfait du récent sommet sur le transport ferroviaire. Je pense qu’il y a une volonté ferme du gouvernement du Québec de mettre en place une stratégie ferroviaire, qui va nous permettre d’avoir plus d’options et d’opportunités , souligne-t-il.

Les citoyens peuvent dès maintenant s’inscrire sur la liste d’attente pour les prochaines croisières ferroviaires de 2020.