Les événements marquants de la Fransaskoisie en 2019

L’année 2019 a été marquée par plusieurs événements dans la Fransaskoisie, bien souvent placés sous le signe de la célébration, du rassemblement et de l'émotion. L'occasion de faire un tour d’horizon de quelques moments forts durant ces 12 derniers mois.

Joe Fafard

La dernière année a notamment été marquée par la départ du sculpteur de renommée internationale, Joe Fafard. L'homme s’est éteint dans sa maison de Lumsden à l’âge de 76 ans au mois de mars.

Le sculpteur Joe Fafard a d'abord travaillé avec l'argile pour ensuite se tourner vers le bronze dans les années 1980.

Une cérémonie publique en hommage à l’artiste s’est d'ailleurs tenue quelques semaines plus tard au Musée d'arts MacKenzie. Pour l'occasion, la famille Hamon-Fafard et des amis de l'artiste sont venus partager des souvenirs avec émotions.

Plusieurs oeuvres de Joe Fafard sont toujours visibles dans plusieurs villes au pays.

Drapeau fransaskois : 40 ans

Pour célébrer les quarante ans du drapeau fransaskois, qui existe depuis 1979, quarante-deux drapeaux fransaskois flottaient en mars dernier sur le pont Albert Memorial à Regina.

Le drapeau fransaskois à l'honneur sur le pont Albert Memorial à Regina. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Le gouvernement de la Saskatchewan a qualifié le drapeau fransaskois d’emblème provincial en 2015, reconnaissant ainsi le patrimoine des francophones de la Saskatchewan.

La gouvernance

La question de la gouvernance au sein d'organismes communautaires fransaskois a fait les manchettes à plusieurs reprises cette année.

En avril, des membres de l'Association canadienne-française de Regina (ACFR) réclamaient un plan d'action concret pour améliorer le mode de gestion de l'organisme.

Si le vote l'a épargné d'une motion de dissolution, le conseil d’administration de l’ACFR n’est pas sorti indemne de cette AGE. Deux de ses membres ont remis leur démission en mai. Photo : Radio-Canada

Depuis, l’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina a un nouveau conseil d'administration, et une nouvelle présidente, Kymber Zahar, qui souhaite unir la communauté.

Francothon

La 23e campagne de financement annuelle du Francothon a permis en 2019 d’amasser 107 682 $, soit la deuxième plus grosse collecte de fonds de l’histoire du Francothon. De nombreux bénévoles et personnes de la communauté se sont mobilisés une fois de plus.

Un bel élan de générosité qui a fait en sorte que l’objectif initial fixé à 60 000 $ a largement été dépassé.

Les premiers bénévoles commencent à faire des appels et à en recevoir lors de l'activité du sprint final du Francothon 2019 à Regina. Photo : Radio-Canada

éemi

La jeune artiste originaire de Moose Jaw, éemi, a obtenu plusieurs récompenses pour son travail cette année. Elle a tout d'abord était la grande gagnante, toutes catégories confondues, du concert final du 30e concours Nouvelle scène, en août.

éemi a reçu le prix du public, le prix de la meilleure présence artistique et le prix du concours.

Bien que la compétition l'angoisse, éemi considère que l'expérience en vaut le coup. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Grâce à cette victoire, l’auteure-compositrice-interprète fransaskoise a pu participer quelques semaines plus tard au 30e Chant'Ouest.

éemi a alors été l'une des gagnantes, ce qui lui permettra de représenter l'Ouest et le Grand Nord lors du Festival international de la chanson de Granby en 2020. Elle a aussi reçu le prix de la meilleure chanson pour Pépère.

Présence francophone à Saskatoon

Cette année, l’Association jeunesse fransaskoise (AJF) a constaté que près de la moitié des entreprises du centre-ville de Saskatoon offrent un service en français à temps plein ou sur demande. Un état des lieux qui a été réalisé grâce à l'initiative Prends ta place, mise en branle au cours du mois d'août par l'AJF.

Cet autocollant démontre que cet endroit peut offrir un service en français. Photo : Radio-Canada

Sur 71 commerces visités, huit pouvaient offrir des services en français à tout moment dans leur établissement, alors que 21 autres entreprises ont confirmées être en mesure de répondre aux préoccupations des clients en français si on leur en fait la demande.

Le renouveau de L’Eau vive

Après avoir engagé un nouveau directeur général au début de l'année, la publication fransaskoise L’Eau vive, a fait peau neuve en présentant une nouvelle version du journal, plus colorée et moderne, en septembre.

La nouvelle version du journal L'Eau vive Photo : Radio-Canada / Emilie Dessureault-Paquette

De plus, L'Eau Vive mise sur des partenariats, notamment avec le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), afin de diversifier et d'augmenter son lectorat. Un site internet revampé a aussi vu le jour récemment.

Les 100 ans de la co-cathédrale de Gravelbourg

Au début du mois de novembre, la communauté de Gravelbourg a souligné le centenaire de la co-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption. Les cinq cloches de cette dernière font partie du paysage de la communauté depuis sa création, de même que les oeuvres de l’abbé Maillard qui tapissent l’intérieur de l'édifice.

Bien que la co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg ai célébré son centenaire, il demeure difficile pour les résidents de ce village saskatchewanais de savoir avec certitude ce que lui réserve l’avenir. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Au cœur de ce bastion francophone de la Saskatchewan, l'histoire de la co-cathédrale est liée à celle de la colonisation de l'Ouest par les catholiques français au début du 20e siècle. Notre dossier complet est toujours en ligne.

L’avenir des francophones

Le documentaire Denise au pays des Francos, et les propos qu'a une nouvelle fois tenus Denise Bombardier cette année, ont fait réagir d'un bout à l'autre du pays les communautés francophones au cours des derniers mois.

Lors du Rendez-vous fransaskois en novembre, un panel sur l'avenir de la francophonie canadienne s'est tenu à Regina, organisé par l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) en partenariat avec Radio-Canada.

Six intervenants francophones de partout au pays ont abordé plusieurs thèmes à propos de la francophonie canadienne, en novembre, à Regina. Photo : Radio-Canada / Olivier Férapie

Plusieurs intervenants ont pu échanger sur cette question, en bénéficiant d'une large visibilité puisque la discussion a été diffusée sur plusieurs plateformes.

Nouvelle entité pour l'immigration francophone

Une entente entre l 'ACFAssemblée communautaire fransaskoise et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CECS) a été officialisée lors du Rendez-vous fransaskois.

Cet accord, le Service d’aide à l’immigration francophone de la Saskatchewan (SAIF-SK), a pour but de créer une nouvelle entité chargée de fournir des services directs aux nouveaux arrivants.

Le président de l’ACF, Denis Simard et le directeur général du CÉCS, Kouamé N'Goandi, signent l'entente. Photo : Radio-Canada

Cette annonce a été saluée par plusieurs, dont le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK).

Des anniversaires

En terminant, l’Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan (AJEFS) a célébré cette année ses trente ans de lutte pour une justice bilingue, en soulignant les avancées réalisées depuis son incorporation officielle, en 1989.

Autre anniversaire cette année, celui des Éditions de la nouvelle plume (ENP) qui ont soufflait leurs 35 bougies. Face à des difficultés financières, la maison d'édition francophone tient bon et mise entre autres sur un accord avec une entreprise américaine.

Nul doute que l'année 2020 sera une nouvelle fois bien riche pour la Fransaskoisie.