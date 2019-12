Le ministre Dufour s'excuse à la communauté scientifique

Deux jours après s'être attaqué à un spécialiste québécois du caribou forestier, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a présenté ses excuses à la communauté scientifique.

C'est facile d'être assis dans sa tour d'ivoire à l'université de Rimouski et de dire : "Voici comment ça fonctionne" , avait déclaré le ministre mercredi, lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

Il visait tout particulièrement Martin-Hugues St-Laurent, professeur à l'Université du Québec à Rimouski et spécialiste du caribou forestier.

M. Dufour a pris la plume sur les réseaux sociaux pour exprimer ses regrets, vendredi soir.

J’ai émis à ce moment, et ce, sur le coup de l’émotion, des propos durs à l’endroit de la communauté scientifique et de l’un de ses membres, Martin-Hugues St-Laurent. Ces commentaires ont malheureusement dépassé ma pensée et je tiens à vous dire que je les regrette sincèrement , a écrit le ministre.

Je suis tout à fait conscient que les propos que j’ai tenus à ce moment ont offensé les membres de la communauté scientifique. Je tiens par conséquent à présenter mes humbles excuses. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

M. Dufour a aussi tenu à affirmer l'importance de la science. La contribution du travail de la communauté scientifique est plus que nécessaire. Elle est même incontournable. [...] Cette expertise et les nombreux travaux enrichissent le travail du rétablissement du caribou forestier , a-t-il ajouté.

Les excuses de M. Dufour ont été acceptées par Martin-Hugues St-Laurent. Excuses acceptées M. Dufour. Au plaisir de continuer à travailler avec vous et votre équipe , a commenté M. St-Laurent.

Vives réactions

Le ministre admet avoir reçu plusieurs critiques, notamment de scientifiques, à la suite de ses paroles.

Bien que je fasse de la recherche sur le caribou forestier depuis plus de 15 ans, je n'avais encore jamais vu un ministre faire une sortie publique afin de critiquer un des spécialistes du caribou , a notamment réagi le professeur Daniel Fortin, de l'Université Laval.

Toujours dans son message paru vendredi, le ministre dit avoir contacté plusieurs spécialistes et s'est engagé à les rencontrer au cours de l'hiver.