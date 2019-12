Un agent de la GRC en service meurt dans une collision au Manitoba

Ses collègues se souviennent de lui comme d’un officier dévoué qui a travaillé fort pour servir les Manitobains. Ils gardent également l’image d’un père de famille comblé et d’un supporteur de la première heure des Jets de Winnipeg.

Allan Poapst a mené toute sa carrière au Manitoba. Il a commencé à Portage la Prairie avant d’aller à Powerview et de devenir officier de liaison auprès des tribunaux à Headingley.

Allan Poapst était un grand amateur de hockey. Photo : @GRCManitoba / Twitter

Dans le cadre de son engagement communautaire, il a été bénévole pour True North Youth Foundation et organisateur clé de divers tournois de hockey de la police.

« Allan est parti, mais il ne sera jamais oublié par les nombreux officiers qui ont travaillé à ses côtés et par les gens du Manitoba qu’il a si fièrement servis », a déclaré avec beaucoup d’émotion la commissaire adjointe de la GRC, Jane MacLatchy, lors d'une conférence de presse samedi.

Selon Mme MacLatchy, l’agent Poapst se dirigeait vers l’ouest sur la route périphérique, à l'est de la route 7, peu après 16 h, quand une camionnette allant dans la direction opposée a traversé la médiane et est entrée en collision frontale avec son véhicule de service de la GRC.

Les deux véhicules impliqués dans l’accident. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine/CBC

La mort de l'officier a été constatée sur les lieux de l’accident. Le conducteur de l’autre véhicule et un passager ont subi des blessures et ont été transportés à l'hôpital.

La GRC et le Service de police de Winnipeg enquêtent sur la collision, précise Jane MacLatchy.

La commissaire adjointe a souligné que la famille de l’officier a demandé qu’on respecte son intimité pendant cette période difficile.

« C’est une journée difficile, a mentionné Jane MacLatchy. À la famille, aux amis et aux proches d’Allan, vous avez nos plus sincères condoléances. Et sachez que votre famille de policiers sera toujours là pour vous. »