Service d'anesthésie à l'hôpital de Rouyn-Noranda : retour à la normale l'été prochain

Depuis cet été, le bloc opératoire fonctionne avec un seul anesthésiste, le seul autre titulaire d'un poste étant en congé maladie.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, fait valoir que des renforts sont sur le point d'arriver dans la région.

On a deux anesthésistes parrainés en anesthésie pour Rouyn-Noranda qui débutent des stages au Québec en janvier et février prochains, donc qu'on va probablement pouvoir accueillir à Rouyn-Noranda en mai et juin prochains , espère Caroline Roy.

Donc on se retrouverait à ce moment-là avec quatre postes comblés sur cinq en anesthésie pour Rouyn-Noranda. Évidemment, c'est pour le service à la population qui va graduellement reprendre jusqu'à aller à la normale dans ce secteur-là , ajoute la responsable.

Elle concède que les activités du bloc opératoire sont affectées par la situation.

À partir du moment où on a cinq postes normalement en anesthésie à Rouyn-Noranda, et qu'actuellement au travail on a un seul anesthésiste disponible, évidemment les activités sont affectées. La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy

Mais selon elle, tout est mis en oeuvre pour ne pas mettre la population à risque.