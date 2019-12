Le Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau endommagé par un incendie

Les pompiers ont dû percer le toit pour arroser. Il n’y a pas eu d’incendie dans nos locaux, mais certainement de la fumée et de l’eau , a souligné la directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Dre Anne-Marie Bureau, samedi matin.

Au moment d'écrire ces lignes, cette dernière n'avait pas encore constaté l'ampleur des dégâts. L'incendie a été maîtrisé peu avant 10 h

S’il y a de la fumée et de l’eau, c’est clair qu’on ne pourra pas faire de clinique la semaine prochaine. Il va falloir se relocaliser. Si on me dit qu’on a percé le toit pour arroser, je me dis qu’il y a des dégâts d’eau, certainement , a-t-elle ajouté.

Le sinistre survient alors que s'amorce samedi la 11e Guignolée de Dre Bureau. Cette activité ne sera toutefois pas compromise, car elle se déroule dans une trentaine de points de collecte à Gatineau.

Le brasier n’a fait aucun blessé, selon le Service de police de la Ville de Gatineau. Les pompiers ont cependant secouru quatre personnes résidant dans les logements au deuxième étage de l'immeuble qui a été la proie des flammes.

La cause exacte de l’incendie n’est toujours pas connue.